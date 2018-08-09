"Укрзалізниця" розділить потяги на класи

До кінця літа "Укрзалізниця" планує розділити поїзди на три класи – комфорт, стандарт і економ.

Про це в інтерв'ю Depo.ua розповів начальник департаменту пасажирських перевезень далекого прямування Олександр Красноштан.

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Він зазначив, що на сьогоднішній день "Укрзалізниця" знаходиться на фінальній стадії узгодження змін з Мінінфраструктури.

"Ідея в тому, що якщо пасажир купує квиток на поїзд класу комфорт, він отримає новий вагон (термін служби до 10 років), біотуалети, кондиціонування і т. д. Це буде повний пакет послуг. Ми припускаємо, що в поїздах класу комфорт будуть тільки купе і СВ-вагони. Маршрутна швидкість в таких поїздах буде становити не менше 70 км/год, це буде найзручніший час прибуття поїзда", – сказав він.

Крім того, у поїздах типу стандарт будуть плацкарти з кондиціонером і біотуалетом. У цих поїздах буде швидкість менше, ніж 70 км/год. В економ-поїздах будуть більш старі вагони, можливо відсутність біотуалету і кондиціонера.

Красноштан зазначив, якщо на напрямку курсує один потяг, це буде економ-клас, щоб бути доступним всім категоріям пасажирів.