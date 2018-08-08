General Electric відправила перший локомотив в Україну: фото

З заводу General Electric 8 серпня відправлять перший локомотив TE33AC для "Укрзалізниці".

Про це повідомив в.о. голови Укрзалізниці Євген Кравцов у Facebook.

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"Локомотив поїде залізницею до Норфолка, штат Вірджинія, а потім судном через Атлантику, Середземне та Чорне море до Чорноморська.Остаточне його доукомплектування проводитиметься на Крюківському вагонобудівному заводі", – розповів Кравцов.

Він додав, що після цього потяг буде прийнятий в експлуатацію і почне перевозити вантажі.

Нагадаємо, американська компанія General Electric та ПАТ "Укрзалізниця" підписали рамкову угоду на 1 мільярд доларів США щодо поставок тепловозів, їхньої локалізації та обслуговування. Рамкова угода була підписана на 15 років.