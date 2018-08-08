General Electric отправила первый локомотив в Украину: фото

С завода General Electric 8 августа отправят первый локомотив TE33AC для "Укрзализныци".

Об этом сообщил и.о. главы Укрзализныци Евгений Кравцов в Facebook.

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"Локомотив поедет поездом в Норфолк, штат Вирджиния, а затем судном через Атлантику, Средиземное и Черное море в Черноморск. Окончательное его доукомплектование будет проводиться на Крюковском вагоностроительном заводе", – рассказал Кравцов.

Он добавил, что после этого поезд будет принят в эксплуатацию и начнет перевозить грузы.

Напомним, американская компания General Electric и ПАО "Укрзализныця" подписали рамочное соглашение на 1 миллиард долларов США относительно поставок тепловозов, их локализации и обслуживания. Рамочное соглашение было подписано на 15 лет.