"Укрзализныця" разделит поезда на классы

До конца лета "Укрзализныця" планирует разделить поезда на три класса – комфорт, стандарт и эконом.

Об этом в интервью Depo.ua рассказал начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования Александр Красноштан.

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Он отметил, что на сегодняшний день "Укрзализныця" находится на финальной стадии согласования изменений с Мининфраструктуры.

"Идея в том, что если пассажир покупает билет на поезд класса комфорт, он получит новый вагон (срок службы до 10 лет), биотуалеты, кондиционирование и т. д. Это будет полный пакет услуг. Мы предполагаем, что в поездах класса комфорт будут только купе и СВ-вагоны. Маршрутная скорость в таких поездах будет составлять не меньше 70 км/ч, это будет самое удобное время прибытия поезда", – сказал он.

Кроме того, в поездах типа стандарт будут плацкарты с кондиционером и биотуалетом. В этих поездах будет скорость меньше, чем 70 км/час. В эконом-поездах будут более старые вагоны, возможно отсутствие биотуалета и кондиционера.

Красноштан отметил, если на направлении курсирует один поезд, это будет эконом-класс, чтобы быть доступным всем категориям пассажиров.