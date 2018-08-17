Омелян анонсировал важное нововведение для проезда в маршрутках
С января 2019 года в Украине перевозчикам будет запрещено перевозить пассажиров в маршрутках, которые не оборудованы ремнями безопасности.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на брифинге.
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Он отметил, что Министерство инфраструктуры уже разработало соответствующий проект.
По словам министра, также будет запрещена перевозка более 9 пассажиров в транспорте не оборудованном таксометром.
Напомним, 6 августа министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией. После этого постоянное представительство президента Украины в Крыму призвало власти прекратить прямое автобусное сообщение с Россией.
16 августа Омелян анонсировал прекращение любого сообщения с Россией и заверил, что это не составит никаких значительных убытков для Украины.