Омелян анонсировал важное нововведение для проезда в маршрутках

С января 2019 года в Украине перевозчикам будет запрещено перевозить пассажиров в маршрутках, которые не оборудованы ремнями безопасности.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на брифинге.

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Он отметил, что Министерство инфраструктуры уже разработало соответствующий проект.

По словам министра, также будет запрещена перевозка более 9 пассажиров в транспорте не оборудованном таксометром.

Напомним, 6 августа министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией. После этого постоянное представительство президента Украины в Крыму призвало власти прекратить прямое автобусное сообщение с Россией.

16 августа Омелян анонсировал прекращение любого сообщения с Россией и заверил, что это не составит никаких значительных убытков для Украины.