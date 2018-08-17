Поездов до Москвы не будет: Украина прекратит железнодорожное сообщение с Россией

На пятом году войны в Министерстве инфраструктуры решили ограничить железнодорожное сообщение с Россией. Глава ведомства Владимир Омелян подписал соответствующий документ. По его словам, это ответ Украины на действия агрессора, который препятствует судоходству в Азовском и Черном морях.

Когда прекратят железнодорожное сообщение министр не сообщил. Подробности объявят после того, как решение примет правительство.

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Пассажиры поезда "Кишинев-Москва" спешат занять свои места. Напряженная атмосфера чувствуется еще на перроне. Люди раздражены новостью о возможном прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Среди них и Татьяна, которая живет в Москве. Женщина уже жалуется чем добираться в Украину в следующий раз.

Мы приезжаем к родителям, а теперь не будет возможности приехать прямыми рейсами, придется ездить через Беларусь,

– отметила пассажирка поезда "Кишинев-Москва" Татьяна.

В похожей ситуации много украинцев. Пересекать границу, говорят, что их принуждают родственные связи. Между нашими странами курсирует 13 поездов, 8 из них – "Укрзализныци", остальные – молдавские, российские, азербайджанские. На транзитный "Кишинев-Москва" обычно много украинских пассажиров.

Переполох поднялся из-за инициативы профильного министерства. Владимир Омелян подписал документ, который должен ограничить железнодорожное сообщение с Россией. По его словам, это ответ Украины на действия агрессора, который препятствует судоходству в Азовском и Черном морях.

Относительно трагедии, что там что-то сократится ли кто-то понесет убытки – это манипуляция. В течение последних лет пассажиропоток в сторону РФ сократился в разы. Если в 2014 году только железнодорожный транспорт перевез более 4-х миллионов, то сейчас эта цифра упала до 800 тысяч. Если вы хотите работать за рубежом, вам так комфортнее, то пожалуйста – страны ЕС. Вы получите большие деньги в комфортных условиях, в безопасности,

– отметил министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян.

В Центре транспортных стратегий говорят, что паниковать еще рано, ведь пока это лишь предложения. Окончательное решение – за правительством. Инициативу профильного министерства, эксперты воспринимают скептически.

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До сих пор железнодорожное сообщение с Россией приносило Украине немалую прибыль. Только за первое полугодие этого года – более 170 миллионов гривен. В 2017 году больше всего "Укрзализныця" заработала на поезде "Киев-Москва". Только это направление принесло 154 миллиона гривен. В профильном министерстве уверяют: скоро Украина будет зарабатывать на внутренних перевозках. А поезда, которые использовали на российском направлении, направят на запад.

Если это решение будет принято, то в случае железной дороги от этого выиграют в первую очередь автобусные перевозчики в приграничных регионах, а они есть полутеневыми. Если будет принято решение еще и о приостановке автобусных перевозок, мы будем иметь "крымский вариант",

– сообщил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

Когда прекратят железнодорожное сообщение – неизвестно. Пока поезда курсируют по обычному расписанию. Известно только, что ограничения не коснутся работы транзитных и грузовых поездов. Они будут работать в привычном режиме.