"Укрзалізниця" запустить нові маршрути до країн ЄС

У 2019 році Україна планує запустити нові потяги сполученням до Німеччини та до Словаччини.

Таку інформацію озвучив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час прес-конференції Міністерства інфраструктури України.

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Потяг до Берліну відправлятиметься з Києва, а до Кошице – з Мукачево.

"Сподіваюсь, що найближчим часом ви можете побачити багато пасажирів "Укрзалізниці". Ми плануємо запровадити потяги на Берлін і на Кошице в цьому році. Ми продовжуємо свою політику розширення транспортного сполучення з ЄС", – зазначив Омелян.

З країнами Євросоюзу залізничне сполучення почали налагоджувати ще минулоріч. 8 грудня 2018 року "Укрзалізниця" запустила нові безпересадкові вагони Київ – Вроцлав. Вони курсуватимуть із зупинками, зокрема на станціях Львів, Перемишль, Краків і Люблинець. Потяг Мукачево – Будапешт запустили 9 грудня. А у червні 2019-ого мають запустити потяг Львів – Люблін. Також "Укрзалізниця" взялася за переговори з колегами з Чехії та Словаччини для запуску маршруту до Праги.