Скільки коштуватиме квиток на потяг Мукачево – Будапешт

У неділю, 9 грудня, потяг Мукачево – Будапешт здійснить свій перший рейс. За 6-годинну поїздку доведеться викласти 23 євро (726 гривень).

Про це повідомив глава правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook.

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Потяг курсуватиме щодня без пересадок.

"Рухомий склад, що курсуватиме євроколією, належить Угорським залізницям. Ми зі свого боку збудували окрему платформу, відремонтували колію, засоби сигналізації та зв’язку", – зазначив Кравцов.

За його словами, кількість українських пасажирів, які подорожують до Європи, збільшилася вдвічі. Тож "Укрзалізниця" взялася за переговори з колегами з Чехії та Словаччини для запуску маршруту до Праги.

На Мукачево ми маємо великі плани. Там маємо розвинуту мережу залізничного сполучення з усіма регіонами України, і створення мережі поїздів до ЄС дозволяє створити потужний хаб для таких перевезень,

– сказав Кравцов.

Нагадаємо, із 8 грудня 2018 року "Укрзалізниця" запускає нові безпересадкові вагони Київ – Вроцлав. Вагони курсуватимуть із зупинками, зокрема на станціях Львів, Перемишль, Краків і Люблинець. А у червні 2019-ого мають запустити потяг Львів – Люблін.