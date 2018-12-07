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      Сколько будет стоить билет на поезд Мукачево – Будапешт

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      Поезд Мукачево – Будапешт выполнит первый рейс 9 декабря
      Поезд Мукачево – Будапешт выполнит первый рейс 9 декабря / 1001idea.info

      В воскресенье, 9 декабря, поезд Мукачево – Будапешт совершит свой первый рейс. За 6-часовую поездку придется выложить 23 евро (726 гривен).

      Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

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      Поезд будет курсировать ежедневно без пересадок.

      "Подвижной состав, который будет курсировать по евроколее, принадлежит венгерским железным дорогам. Мы со своей стороны построили отдельную платформу, отремонтировали колею, средства сигнализации и связи", – отметил Кравцов.

      По его словам, количество украинских пассажиров, путешествующих в Европу, увеличилось вдвое. Поэтому "Укрзализныця" взялась за переговоры с коллегами из Чехии и Словакии для запуска маршрута в Прагу.

      В Мукачево мы имеем большие планы. Там имеем развитую сеть железнодорожного сообщения со всеми регионами Украины, и создание сети поездов в ЕС позволяет создать мощный хаб для таких перевозок,
      – сказал Кравцов.

       

      Напомним, с 8 декабря 2018 года "Укрзализныця" запускает новые беспересадочные вагоны Киев – Вроцлав. Вагоны будут курсировать с остановками, в частности на станциях Львов, Перемышль, Краков и Люблинець. А в июне 2019-ого должны запустить поезд Львов – Люблин.

      Теги: Новости Украины Венгрия железная дорога Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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