Дополнительные поезда на зимние праздники: в "Укрзализныце" обнародовали перечень

"Укрзализныця" увеличила количество поездов для пассажиров в новогодне-рождественский период. Так, компания уже открыла продажу на 5 дополнительных поездов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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Для перевозок на зимний период "Укрзализныця" уже предложила пассажирам почти 120 тысяч мест в графиковых поездах. Еще более 20 тысяч мест будет открыто для продажи в дополнительных поездах,

– говорится в сообщении.

Большинство их назначили именно на запад страны: в Ужгород, Львов, Черновцы и Ивано-Франковск.

Так, приобрести билеты уже можно на 5 дополнительных поездов:

№161/162 Киев – Николаев на 27, 29 декабря и 3, 5, 9, 13 января, в обратном направлении: 26, 28 декабря и 2, 4, 8, 12 января.



№205 Покровск – Харьков осуществит рейсы туда и обратно 28, 29, 30 декабря и 2, 4, 5 января.



№670 Кременчуг – Бахмач будет курсировать туда и обратно 8 января.



№797/798 Харьков – Запорожье будет курсировать туда и обратно 25 декабря и 1, 8 января.



№736 Киев – Запорожье осуществит рейсы туда и обратно 22, 25, 29 декабря и 1, 5 января.

Всего в "Укрзализныци" планируют назначить 30 дополнительных поездов.