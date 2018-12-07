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      Дополнительные поезда на зимние праздники: в "Укрзализныце" обнародовали перечень

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      "Укрзализныця" открыла продажу на 5 дополнительных поездов к зимним праздникам
      "Укрзализныця" открыла продажу на 5 дополнительных поездов к зимним праздникам / Фото из открытых источников

      "Укрзализныця" увеличила количество поездов для пассажиров в новогодне-рождественский период. Так, компания уже открыла продажу на 5 дополнительных поездов.

      Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

      Читайте также: Повысит ли "Укрзализныця" стоимость билетов из-за введения военного положения

      Для перевозок на зимний период "Укрзализныця" уже предложила пассажирам почти 120 тысяч мест в графиковых поездах. Еще более 20 тысяч мест будет открыто для продажи в дополнительных поездах,
      – говорится в сообщении.

      Большинство их назначили именно на запад страны: в Ужгород, Львов, Черновцы и Ивано-Франковск.

      Так, приобрести билеты уже можно на 5 дополнительных поездов:

      №161/162 Киев – Николаев на 27, 29 декабря и 3, 5, 9, 13 января, в обратном направлении: 26, 28 декабря и 2, 4, 8, 12 января.

      №205 Покровск – Харьков осуществит рейсы туда и обратно 28, 29, 30 декабря и 2, 4, 5 января.

      №670 Кременчуг – Бахмач будет курсировать туда и обратно 8 января.

      №797/798 Харьков – Запорожье будет курсировать туда и обратно 25 декабря и 1, 8 января.

      №736 Киев – Запорожье осуществит рейсы туда и обратно 22, 25, 29 декабря и 1, 5 января.

      Всего в "Укрзализныци" планируют назначить 30 дополнительных поездов.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новогодние праздники железная дорога Укрзализниця
      Источник: 24 канал
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