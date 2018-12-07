Повысит ли "Укрзализныця" стоимость билетов из-за введения военного положения

Акционерное общество "Укрзализныця" сообщила, что не будет повышать стоимость проездных билетов из-за введения в стране военного положения.

Об этом информирует интернет-издание "Украинские новости".

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Кроме того, "Укрзализныця" заявила, что после введения военного положения курсирование поездов через Россию, Беларусь и Молдову будет происходить без изменений.

К тому же, в десяти областях, где действует военное положение, движение поездов не будет изменено и билеты не подорожают.



Ответ "Укрзализныци" на обращение журналистов интернет-издания "Украинские новости"

Напомним, что в период с 5 по 6 декабря компания "Укрзализныця" оформила рекордное количество проездных документов – 347 тысяч. В пресс-службе железнодорожной компании сообщили, что более 64% от общего количества реализованных билетов, а именно 221 тысячу, пассажиры приобрели через интернет.

Почему произошел масштабный сбой в работе сайта "Укрзализныци"?4 декабря у пассажиров, которые хотели купить билеты на поезд через онлайн-сервис "Укрзализныци" возникли проблемы. Некорректную работу сайта вызвала нагрузка на сервис заказа билетов, которая выросла в 6 раз. Впоследствии, "Укрзализныця" наладила работу сервиса онлайн-заказа билетов booking.uz.gov.ua.