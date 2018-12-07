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      Чи підвищить "Укрзалізниця" вартість квитків через введення воєнного стану

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      Чи підвищить "Укрзалізниця" вартість квитків
      Чи підвищить "Укрзалізниця" вартість квитків / Фото з вільних джерел

      Акціонерне товариство "Укрзалізниця" повідомила, що не буде підвищувати вартість проїзних квитків через введення в країні воєнного стану.

      Про це інформує інтернет-видання "Українські новини".

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      Крім того, "Укрзалізниця" заявила, що після введення воєнного стану курсування поїздів через Росію, Білорусь і Молдову відбуватиметься без змін. 

      До того ж, у десяти областях, де діє воєнний стан, рух поїздів не буде змінений і квитки не подорожчають.

      Відповідь
      Відповідь "Укрзалізниці" на звернення журналістів інтернет-видання "Українські новини"

      Нагадаємо, що у період з 5 по 6 грудня компанія "Укрзалізниця" оформила рекордну кількість проїзних документів – 347 тисяч. У прес-службі залізничної компанії повідомили, що понад 64% від загальної кількості реалізованих квитків, а саме 221 тисячу, пасажири придбали через інтернет.

      Чому стався масштабний збій в роботі сайту "Укрзалізниці"? 4 грудня у пасажирів, які хотіли придбати квитки на поїзд через онлайн-сервіс "Укрзалізниці" виникли проблеми. Некоректну роботу сайту спричинило навантаження на сервіс замовлення квитків, яке зросло у 6 разів. Згодом, "Укрзалізниця" налагодила роботу сервісу онлайн-замовлення квитків booking.uz.gov.ua.

      Теги: Новини України Гроші Воєнний стан в Україні Укрзалізниця
      Джерело: 24 Канал
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