Чи підвищить "Укрзалізниця" вартість квитків через введення воєнного стану

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" повідомила, що не буде підвищувати вартість проїзних квитків через введення в країні воєнного стану.

Про це інформує інтернет-видання "Українські новини".

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Крім того, "Укрзалізниця" заявила, що після введення воєнного стану курсування поїздів через Росію, Білорусь і Молдову відбуватиметься без змін.

До того ж, у десяти областях, де діє воєнний стан, рух поїздів не буде змінений і квитки не подорожчають.



Відповідь "Укрзалізниці" на звернення журналістів інтернет-видання "Українські новини"

Нагадаємо, що у період з 5 по 6 грудня компанія "Укрзалізниця" оформила рекордну кількість проїзних документів – 347 тисяч. У прес-службі залізничної компанії повідомили, що понад 64% від загальної кількості реалізованих квитків, а саме 221 тисячу, пасажири придбали через інтернет.

Чому стався масштабний збій в роботі сайту "Укрзалізниці"? 4 грудня у пасажирів, які хотіли придбати квитки на поїзд через онлайн-сервіс "Укрзалізниці" виникли проблеми. Некоректну роботу сайту спричинило навантаження на сервіс замовлення квитків, яке зросло у 6 разів. Згодом, "Укрзалізниця" налагодила роботу сервісу онлайн-замовлення квитків booking.uz.gov.ua.