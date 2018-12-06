"Укрзалізниця" встановила рекорд з продажу квитків

Компанія "Укрзалізниця" за минулу добу оформила рекордну кількість проїзних документів – 347 тисяч.

Про це повідомили в прес-службі залізничної компанії.

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"Понад 64% від загальної кількості реалізованих квитків – 221 тисячу пасажири придбали через інтернет", – наголошується в повідомленні.

В цей день в касах вокзалу станції Київ-Пасажирський пасажири купили 14,7 тисяч квитків на поїзди, а напередодні – 10,2 тисячі квитків.

До слова, в охочих придбати квитки на поїзд через онлайн-сервіс "Укрзалізниці" виникли проблеми через некоректну роботу цього сервісу. Усе тому, що навантаження на сервіс замовлення квитків на поїзд онлайн зросло у 6 разів. Згодом, "Укрзалізниця" налагодила роботу сервісу онлайн-замовлення квитків booking.uz.gov.ua.