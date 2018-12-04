Укрзалізниця 2018 - чому не можна купити квиток онлайн на поїзд

В охочих придбати квитки на поїзд через онлайн-сервіс "Укрзалізниці" виникли проблеми через некоректну роботу цього сервісу. Усе тому, що навантаження на сервіс замовлення квитків на поїзд онлайн наразі зросло у 6 разів.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Зараз фахівці підприємства вживають заходів, щоб забезпечити коректну роботу сервісу, зокрема, щоб забезпечити проведення клієнтських платежів.

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Наразі для стабілізації роботи системи накладено обмеження у 140 сесій за секунду, необхідне, зокрема, для гарантування здійснення операцій клієнтських платежів. Найближчим часом, у міру стабілізації ситуації, обмеження будуть зняті,

– запевнили в "Укрзілізниці".

Додамо, що "Укрзалізниця" почала відкривати продаж квитків на поїзди, що вирушатимуть після 20 грудня. На цей момент відкрито продаж квитків на 70% цілорічних поїздів. На решту поїздів продаж буде відкрито найближчим часом.