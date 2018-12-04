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      Почему невозможно купить билет на поезд онлайн: в "Укрзализныце" дали объяснения

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      Укрзализныця 2018 - почему нельзя купить билет онлайн на поезд
      Почему нет билетов на поезд на декабрь 2018 / 24 канал

      У желающих купить билеты на поезд через онлайн-сервис "Укрзализныци" возникли проблемы из-за некорректной работы этого сервиса. Все потому, что нагрузка на сервис заказа билетов на поезд онлайн сейчас выросла в 6 раз.

      Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

      Сейчас специалисты предприятия принимают меры, чтобы обеспечить корректную работу сервиса, в частности, чтобы обеспечить проведение клиентских платежей.

      Читайте также: "Укрзализныця" приостановит возврат билетов через Интернет: известны сроки

      Сейчас для стабилизации работы системы наложено ограничение в 140 сессий за секунду, это необходимо, в частности, для гарантирования осуществления операций клиентских платежей. В ближайшее время, по мере стабилизации ситуации, ограничения будут сняты,
      – заверили в "Укрзилизныце".

      Добавим, что "Укрзализныця" начала открывать продажу билетов на поезда, которые будут отправляться после 20 декабря. На данный момент открыта продажа билетов на 70% круглогодичных поездов. На остальные поезда продажа будет открыта в ближайшее время.

      Теги: Новости Украины Путешествия Укрзализниця Транспорт железная дорога
      Источник: 24 канал
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