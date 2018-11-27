"Укрзализныця" приостановит возврат билетов через Интернет: известны сроки

"Укрзализныця" отменила возврат билетов через Интернет на период новогодне-рождественских праздников – с 15 декабря до 15 января.

Об этом сообщает ТСН.

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К такому шагу перевозчик прибегнул, чтобы предотвратить злоупотребления со стороны перекупщиков билетов. Проездные документы можно будет вернуть только в железнодорожных кассах.

Сейчас в Украине создался дефицит билетов на праздничные дни. Продажа проездных документов на поезда, которые будут курсировать после 9 декабря, начался только 26 ноября.

Напомним, 26 ноября "Укрзализныця" начнет продажу билетов на поезда, которые будут курсировать после 9 декабря.