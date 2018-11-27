"Укрзалізниця" призупинить повернення квитків через Інтернет: відомо терміни

"Укрзалізниця" скасувала повернення квитків через Інтернет на період новорічно-різдвяних свят – від 15 грудня до 15 січня.

Про це повідомляє ТСН.

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До такого кроку перевізник вдається, аби запобігти зловживанням з боку перекупників квитків. Проїзні документи можна буде повернути лише у залізничних касах.

Наразі в Україні створився дефіцит квитків на святкові дні. Продаж проїзних документів на поїзди, які курсуватимуть після 9 грудня, почався лише від 26 листопада.

Нагадаємо, 26 листопада "Укрзалізниця" почне продаж квитків на потяги, що курсуватимуть після 9 грудня.