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      "Укрзалізниця" призупинить повернення квитків через Інтернет: відомо терміни

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      Потяг / Фото з відкритих джерел

      "Укрзалізниця" скасувала повернення квитків через Інтернет на період новорічно-різдвяних свят – від 15 грудня до 15 січня.

      Про це повідомляє ТСН.

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      До такого кроку перевізник вдається, аби запобігти зловживанням з боку перекупників квитків. Проїзні документи можна буде повернути лише у залізничних касах.

      Наразі в Україні створився дефіцит квитків на святкові дні. Продаж проїзних документів на поїзди, які курсуватимуть після 9 грудня, почався лише від 26 листопада. 

      Нагадаємо, 26 листопада "Укрзалізниця" почне продаж квитків на потяги, що курсуватимуть після 9 грудня.

       

      Теги: Новини України Укрзалізниця Новорічні свята
      Джерело: 24 канал
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