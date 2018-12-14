19:54
14 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ" ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Інноваційна медицина РФ. Попрошайка Кадиров
      Вєсті Кремля
      21:31, 13 грудня
      Вєсті.UA: Фокус-покус Насірова. Провал контррозвідника Семочка
      Вєсті.UA
      20:46, 12 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ" ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ

      "Укрзалізниця" збільшить ціни на квитки: коли і наскільки

      116 Читать новость на русском
      "Укрзалізниця" збільшить ціни на квитки у 2019 році
      "Укрзалізниця" збільшить ціни на квитки у 2019 році / Фото з відкритих джерел

      Наступного року "Укрзалізниця" планує збільшити тарифи на вантажні та пасажирські перевезення в Україні. Індексація тарифів відбудеться вдвічі – у квітні та в жовтні.

      Про це йдеться в пояснювальній записці до консолідованого проекту фінансового плану "Укрзалізниці" на 2019 рік.

      Читайте також: "Укрзалізниця" запускає новий потяг зі Львова до Перемишля: коли перший рейс

      Так, у 2019 році передбачається індексація тарифів на перевезення пасажирів у межах України з 1 квітня на 12% і з 1 жовтня на 12%.

      В середньому за рік підвищення тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні становитиме 12,4%. Натомість збільшення тарифів на приміські перевезення не передбачено.

      Окрім того, із 1 квітня заплановано підвищення тарифів на перевезення пасажирів та багажу у міжнародному сполученні в середньому на 13-21% – усе залежатиме від категорії поїзда та типу вагона.

      Загалом, "Укрзалізниця" планує перевезти 201 мільйон пасажирів, це більше ніж очікуваний результат 2018 року на 0,5% і менше, ніж план на 2018 рік на 0,2%.

      До слова, в "Укрзалізниці" планують призначити 30 додаткових поїздів на період новорічно-різдвяних свят. Зокрема, на час зимових свят "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси швидкісного поїзда "Інтерсіті+" з Києва до Харкова та у зворотному напрямку.

      Теги: Новини України Укрзалізниця Ціни
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Партнерські пологи: чи варто пускати чоловіків у родзал
      сьогодні , 19:03 Партнерські пологи: чи варто пускати чоловіків у родзал
      Яніна Ткачук 269
      Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      сьогодні , 15:05 Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      Євгенія Мазур 1
      Найкращі світові кінопрем'єри-2018, які необхідно подивитися кожному
      сьогодні , 18:00 Найкращі світові кінопрем'єри-2018, які необхідно подивитися кожному
      Юлія Турелик 739
      Кому "належать" гроші українців
      сьогодні , 17:29 Кому "належать" гроші українців
      Артем Овдієнко 592
      Що подарувати на День святого Миколая 2018: корисні ґаджети
      сьогодні , 16:07 Що подарувати на День святого Миколая 2018: корисні ґаджети
      549
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      План влади по дискредитації акцій протесту вдався, – експерт
      9 березня , 20:05
      Дизайн інтер'єру готелю у Києві тріумфував на міжнародному конкурсі: чим він особливий
       11 грудня , 13:19
      Хоффенхайм – Шахтар та інші матчі 1-го туру ЛЧ: де рахунок не по грі, якщо аналізувати очікувані голи xG
       20 вересня , 20:21
      Головні новини футболу 2 листопада: матч Шахтар – Динамо в Кубку України, українець забив красивий гол в Іспанії
       3 листопада , 07:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук