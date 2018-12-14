"Укрзалізниця" збільшить ціни на квитки: коли і наскільки

Наступного року "Укрзалізниця" планує збільшити тарифи на вантажні та пасажирські перевезення в Україні. Індексація тарифів відбудеться вдвічі – у квітні та в жовтні.

Про це йдеться в пояснювальній записці до консолідованого проекту фінансового плану "Укрзалізниці" на 2019 рік.

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Так, у 2019 році передбачається індексація тарифів на перевезення пасажирів у межах України з 1 квітня на 12% і з 1 жовтня на 12%.

В середньому за рік підвищення тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні становитиме 12,4%. Натомість збільшення тарифів на приміські перевезення не передбачено.

Окрім того, із 1 квітня заплановано підвищення тарифів на перевезення пасажирів та багажу у міжнародному сполученні в середньому на 13-21% – усе залежатиме від категорії поїзда та типу вагона.

Загалом, "Укрзалізниця" планує перевезти 201 мільйон пасажирів, це більше ніж очікуваний результат 2018 року на 0,5% і менше, ніж план на 2018 рік на 0,2%.

До слова, в "Укрзалізниці" планують призначити 30 додаткових поїздів на період новорічно-різдвяних свят. Зокрема, на час зимових свят "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси швидкісного поїзда "Інтерсіті+" з Києва до Харкова та у зворотному напрямку.