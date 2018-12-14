"Укрзализныця" увеличит цены на билеты: когда и как

В следующем году "Укрзализныця" планирует увеличить тарифы на грузовые и пассажирские перевозки в Украине. Индексация тарифов состоится дважды – в апреле и в октябре.

Об этом говорится в пояснительной записке к консолидированному проекту финансового плана "Укрзализныци" на 2019 год.

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Так, в 2019 году предполагается индексация тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%.

В среднем за год повышение тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении составит 12,4%. Взамен увеличение тарифов на пригородные перевозки не предусмотрено.

Кроме того, с 1 апреля запланировано повышение тарифов на перевозку пассажиров и багажа в международном сообщении в среднем на 13-21% – все будет зависеть от категории поезда и типа вагона.

В целом, "Укрзализныця" планирует перевезти 201 миллион пассажиров, это больше чем ожидаемый результат 2018 года на 0,5% и меньше, чем план на 2018 год на 0,2%.

К слову, в "Укрзализныце" планируют назначить 30 дополнительных поездов на период новогодних и рождественских праздников. В частности, на время зимних праздников "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы скоростного поезда "Интерсити+" из Киева в Харьков и обратно.