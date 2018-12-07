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      Додаткові поїзди на зимові свята: в "Укрзалізниці" оприлюднили перелік

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      "Укрзалізниця" відкрила продаж на 5 додаткових поїздів до зимових свят
      "Укрзалізниця" відкрила продаж на 5 додаткових поїздів до зимових свят / фото з відкритих джерел

      "Укрзалізниця" збільшила кількість поїздів для пасажирів у новорічно-різдвяний період. Так, компанія вже відкрила продаж на 5 додаткових потягів.

      Про це інформує прес-служба "Укрзалізниці".

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      Для перевезень на зимовий період "Укрзалізниця" вже запропонувала пасажирам майже 120 тисяч місць у графікових поїздах. Ще понад 20 тисяч місць буде відкрито для продажу в додаткових поїздах,
      – йдеться у повідомленні.

      Більшість їх призначили саме на захід країни: до Ужгорода, Львова, Чернівців та Івано-Франківська.

      Так, придбати квитки вже можна на 5 додаткових поїздів:

      №161/162 Київ – Миколаїв на 27, 29 грудня та 3, 5, 9, 13 січня,  у зворотному напрямку: 26, 28 грудня та 2, 4 ,8, 12 січня.

      №205 Покровськ-Харків здійснить рейси туди і назад 28, 29, 30 грудня та 2, 4, 5 січня.

      №670 Кременчук-Бахмач курсуватиме туди і назад 8 січня.

      №797/798 Харків-Запоріжжя курсуватиме туди і назад 25 грудня та 1, 8 січня.

      №736 Київ-Запоріжжя здійснить рейси туди і назад 22, 25, 29 грудня та 1, 5 січня.

      Загалом в "Укрзалізниці" планують призначити 30 додаткових поїздів.

      Теги: Новорічні свята Новини України Укрзалізниця залізниця Новини політики
      Джерело: 24 канал
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