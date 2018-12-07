Додаткові поїзди на зимові свята: в "Укрзалізниці" оприлюднили перелік
"Укрзалізниця" збільшила кількість поїздів для пасажирів у новорічно-різдвяний період. Так, компанія вже відкрила продаж на 5 додаткових потягів.
Про це інформує прес-служба "Укрзалізниці".
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Для перевезень на зимовий період "Укрзалізниця" вже запропонувала пасажирам майже 120 тисяч місць у графікових поїздах. Ще понад 20 тисяч місць буде відкрито для продажу в додаткових поїздах,
– йдеться у повідомленні.
Більшість їх призначили саме на захід країни: до Ужгорода, Львова, Чернівців та Івано-Франківська.
Так, придбати квитки вже можна на 5 додаткових поїздів:
№161/162 Київ – Миколаїв на 27, 29 грудня та 3, 5, 9, 13 січня, у зворотному напрямку: 26, 28 грудня та 2, 4 ,8, 12 січня.
№205 Покровськ-Харків здійснить рейси туди і назад 28, 29, 30 грудня та 2, 4, 5 січня.
№670 Кременчук-Бахмач курсуватиме туди і назад 8 січня.
№797/798 Харків-Запоріжжя курсуватиме туди і назад 25 грудня та 1, 8 січня.
№736 Київ-Запоріжжя здійснить рейси туди і назад 22, 25, 29 грудня та 1, 5 січня.
Загалом в "Укрзалізниці" планують призначити 30 додаткових поїздів.