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      "Укрзализныця" установила рекорд по продажам билетов

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      Билеты на поезд
      Билеты на поезд / Фото из открытых источников

      Компания "Укрзализныця" за прошедшие сутки оформила рекордное количество проездных документов – 347 тысяч.

      Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожной компании.

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      "Более 64% от общего количества реализованных билетов – 221 тысяча пассажиров приобрело через интернет", – отмечается в сообщении.

      В этот день в кассах вокзала станции Киев-Пассажирский пассажиры купили 14,7 тысяч билетов на поезда, а накануне – 10,2 тысячи билетов.

      К слову, у желающих приобрести билеты на поезд через онлайн-сервис "Укрзализныци" возникли проблемы из-за некорректной работы этого сервиса. Все потому, что нагрузка на сервис заказа билетов на поезд онлайн возросла в 6 раз. Впоследствии, "Укрзализныця" наладила работу сервиса онлайн-заказ билетов booking.uz.gov.ua.

      Теги: Новости Украины Транспорт Укрзализниця
      Источник: 24 канал
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