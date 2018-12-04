Проблемы с онлайн-покупками билетов на поезда: "Укрзализныця" посоветовала, как вернуть деньги

"Укрзализныця" наладила работу сервиса онлайн-заказа билетов booking.uz.gov.ua. Пока сервис работает еще с ограничениями, однако клиенты уже начали получать свои билеты или же деньги, которые не удалось получить ранее из-за некорректной работы сайта.

Об этом свидетельствует сообщение "Укрзализныци" в Facebook.

24 канал сообщал, что у желающих приобрести билеты на поезд через онлайн-сервис "Укрзализныци" возникли проблемы из-за некорректной работы этого сервиса. Все потому, что нагрузка на сервис заказа билетов на поезд онлайн выросла в 6 раз.

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Сейчас работа онлайн-системы сервис booking.uz.gov.ua стабилизирована. Клиенты, совершившие оплату до 19 часов, транзакции которых были подтверждены банком, начинают получать свои билеты на указанные электронные ящики. В случае неподтверждения транзакции банком, средства возвращаются на счета клиентов,

– пояснили в "Укрзализныце".

У компании также посоветовали, что в случае, если заявленная операция осталась без результата, клиенты сервиса booking.uz.gov.ua могут обратиться с информацией по телефону: 044 591 19, электронному адресу: [email protected] или Skype: uz_booking.

"Ограничения на количество подключений к сайту booking.uz.gov.ua будет снято после обработки всех запросов от клиентов, что не получили подтверждения своих операций за период с 14:00 до 20:00", – отметили в "Укрзализныци".