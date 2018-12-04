Проблеми з онлайн-покупками квитків на поїзди: "Укрзалізниця" порадила, як повернути гроші

"Укрзалізниця" налагодила роботу сервісу онлайн-замовлення квитків booking.uz.gov.ua. Наразі сервіс працює ще з обмеженнями, проте клієнти вже почали отримувати свої квитки або ж гроші, які не вдалося отримати раніше через некоректну роботу сайту.

Про це свідчить повідомлення "Укрзалізниці" у Facebook.

24 канал повідомляв, що в охочих придбати квитки на поїзд через онлайн-сервіс "Укрзалізниці" виникли проблеми через некоректну роботу цього сервісу. Усе тому, що навантаження на сервіс замовлення квитків на поїзд онлайн зросло у 6 разів.

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Наразі роботу онлайн-системі сервіс booking.uz.gov.ua стабілізовано. Клієнти, що здійснили оплату до 19 години, трансакції яких були підтверджені банком, починають одержувати свої квитки на вказані електронні скриньки. У разі непідтвердження трансакції банком, кошти повертаються на рахунки клієнтів,

– пояснили в "Укрзалізниці".

У компанії також порадили, що у разі, якщо заявлена операція залишилася без результату, клієнти сервісу booking.uz.gov.ua можуть звернутися з відповідною інформацією у за телефоном: 044 591 19, електронною адресою: [email protected] або Skype: uz_booking.

"Обмеження на кількість підключень до сайту booking.uz.gov.ua буде знято після обробки всіх запитів від клієнтів, що не отримали підтвердження своїх операцій за період з 14:00 до 20:00", – зауважили в "Укрзалізниці".