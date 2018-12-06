Потяг Львів – Люблін: назвали вірогідну дату запуску нового маршруту

Україна та Польща розпочали переговори стосовно нового міжнародного потяга Львів – Люблін. При оптимістичному сценарії новий маршрут запустять у червні 2019 року.

Про це повідомив міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик, передає ЦТС.

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Наразі розглядають три варіанти маршруту:

пересадка пасажирів з українського потяга в польський;

використання вагонів з автоматичною зміною ширини колії;

будівництво нових залізничних шляхів.

За словами польського міністра, найбільш вірогідним є перший варіант.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що також ведуться переговори про розширення переліку маршрутів Україна – Польща.

Йдеться про відновлення залізничного сполучення на напрямку Нижанковичі – Мальховіце – Перемишль і запуску регулярного пасажирського залізничного сполучення між Львовом і Любліном,

– зазначив він.

Нагадаємо, із 8 грудня 2018 року "Укрзалізниця" запускає нові безпересадкові вагони Київ – Вроцлав. Вагони курсуватимуть із зупинками, зокрема на станціях Львів, Перемишль, Краків і Люблинець.