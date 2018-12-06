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      Потяг Львів – Люблін: назвали вірогідну дату запуску нового маршруту

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      Потяг Львів – Люблін можуть запустити у червні 2019-ого
      Потяг Львів – Люблін можуть запустити у червні 2019-ого / lublin112.pl

      Україна та Польща розпочали переговори стосовно нового міжнародного потяга Львів – Люблін. При оптимістичному сценарії новий маршрут запустять у червні 2019 року.

      Про це повідомив міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик, передає ЦТС. 

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      Наразі розглядають три варіанти маршруту:

      • пересадка пасажирів з українського потяга в польський;
      • використання вагонів з автоматичною зміною ширини колії;
      • будівництво нових залізничних шляхів.

      За словами польського міністра, найбільш вірогідним є перший варіант.

      Міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що також ведуться переговори про розширення переліку маршрутів Україна – Польща. 

      Йдеться про відновлення залізничного сполучення на напрямку Нижанковичі – Мальховіце – Перемишль і запуску регулярного пасажирського залізничного сполучення між Львовом і Любліном,
      – зазначив він.

      Нагадаємо, із 8 грудня 2018 року "Укрзалізниця" запускає нові безпересадкові вагони Київ – Вроцлав. Вагони курсуватимуть із зупинками, зокрема на станціях Львів, Перемишль, Краків і Люблинець.

      Теги: Новини України Новини Польщі Укрзалізниця залізниця
      Джерело: 24 Канал
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