Потяг Львів – Люблін: назвали вірогідну дату запуску нового маршруту
Україна та Польща розпочали переговори стосовно нового міжнародного потяга Львів – Люблін. При оптимістичному сценарії новий маршрут запустять у червні 2019 року.
Про це повідомив міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик, передає ЦТС.
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Наразі розглядають три варіанти маршруту:
- пересадка пасажирів з українського потяга в польський;
- використання вагонів з автоматичною зміною ширини колії;
- будівництво нових залізничних шляхів.
За словами польського міністра, найбільш вірогідним є перший варіант.
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що також ведуться переговори про розширення переліку маршрутів Україна – Польща.
Йдеться про відновлення залізничного сполучення на напрямку Нижанковичі – Мальховіце – Перемишль і запуску регулярного пасажирського залізничного сполучення між Львовом і Любліном,
– зазначив він.
Нагадаємо, із 8 грудня 2018 року "Укрзалізниця" запускає нові безпересадкові вагони Київ – Вроцлав. Вагони курсуватимуть із зупинками, зокрема на станціях Львів, Перемишль, Краків і Люблинець.