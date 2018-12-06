Поезд Львов – Люблин: назвали вероятную дату запуска нового маршрута

Украина и Польша начали переговоры относительно нового международного поезда Львов – Люблин. При оптимистическом сценарии новый маршрут запустят в июне 2019 года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик, передает ЦТС.

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Сейчас рассматривают три варианта маршрута:

пересадка пассажиров с украинского поезда в польский;

использование вагонов с автоматическим изменением ширины колеи;

строительство новых железнодорожных путей.

По словам польского министра, наиболее вероятным является первый вариант.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что также ведутся переговоры о расширении перечня маршрутов Украина – Польша.

Речь идет о восстановлении железнодорожного сообщения на направлении Нижанковичи – Мальховице – Перемышль и запускt регулярного пассажирского железнодорожного сообщения между Львовом и Люблином,

– отметил он.

Напомним, с 8 декабря 2018 года "Укрзализныця" запускает новые беспересадочные вагоны Киев – Вроцлав. Вагоны будут курсировать с остановками, в частности на станциях Львов, Перемышль, Краков и Люблинец.