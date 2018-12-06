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      Поезд Львов – Люблин: назвали вероятную дату запуска нового маршрута

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      Поезд Львов – Люблин могут запустить в июне 2019-го
      Поезд Львов – Люблин могут запустить в июне 2019-го / lublin112.pl

      Украина и Польша начали переговоры относительно нового международного поезда Львов – Люблин. При оптимистическом сценарии новый маршрут запустят в июне 2019 года.

      Об этом сообщил министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик, передает ЦТС.

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      Сейчас рассматривают три варианта маршрута:

      • пересадка пассажиров с украинского поезда в польский;
      • использование вагонов с автоматическим изменением ширины колеи;
      • строительство новых железнодорожных путей.

      По словам польского министра, наиболее вероятным является первый вариант.

      Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что также ведутся переговоры о расширении перечня маршрутов Украина – Польша.

      Речь идет о восстановлении железнодорожного сообщения на направлении Нижанковичи – Мальховице – Перемышль и запускt регулярного пассажирского железнодорожного сообщения между Львовом и Люблином,
      – отметил он.

      Напомним, с 8 декабря 2018 года "Укрзализныця" запускает новые беспересадочные вагоны Киев – Вроцлав. Вагоны будут курсировать с остановками, в частности на станциях Львов, Перемышль, Краков и Люблинец.

      Теги: Новости Украины железная дорога Укрзализниця Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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