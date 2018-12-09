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      Як виглядає потяг Мукачево – Будапешт: перші фото та відео

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      Потяг Мукачево – Будапешт
      Потяг Мукачево – Будапешт / mukachevo.net

      У неділю, 9 грудня, залізницею розпочав роботу маршрут Мукачево – Будапешт. Свій перший рейс потяг розпочав з будапештського вокзалу Нюготі в бік Закарпаття о 7:23 за місцевим часом.

      Ціна квитка в Угорщині склала 20,9 євро, пише Mukachevo.net.

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      Потяг Мукачево – Будапешт


      Потяг Мукачево – Будапешт

      Назвали потяг "Латориця" – на честь однієї з найбільших річок Закарпаття, яка протікає через Мукачево.

      Потяг курсуватиме щодня без пересадок.


      Потяг Мукачево – Будапешт
       


      Потяг Мукачево – Будапешт

      Відео: перший рейс потяг Мукачево – Будапешт здійснив з Угорщини

      Нагадаємо, із 8 грудня 2018 року "Укрзалізниця" запускає нові безпересадкові вагони Київ – Вроцлав. Вагони курсуватимуть із зупинками, зокрема на станціях Львів, Перемишль, Краків і Люблинець. А у червні 2019-ого мають запустити потяг Львів – Люблін. Також "Укрзалізниця" взялася за переговори з колегами з Чехії та Словаччини для запуску маршруту до Праги.

      Теги: Новини України Укрзалізниця залізниця Угорщина
      Джерело: 24 Канал
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