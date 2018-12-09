Як виглядає потяг Мукачево – Будапешт: перші фото та відео
У неділю, 9 грудня, залізницею розпочав роботу маршрут Мукачево – Будапешт. Свій перший рейс потяг розпочав з будапештського вокзалу Нюготі в бік Закарпаття о 7:23 за місцевим часом.
Ціна квитка в Угорщині склала 20,9 євро, пише Mukachevo.net.
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Потяг Мукачево – Будапешт
Потяг Мукачево – Будапешт
Назвали потяг "Латориця" – на честь однієї з найбільших річок Закарпаття, яка протікає через Мукачево.
Потяг курсуватиме щодня без пересадок.
Потяг Мукачево – Будапешт
Потяг Мукачево – Будапешт
Відео: перший рейс потяг Мукачево – Будапешт здійснив з Угорщини
Нагадаємо, із 8 грудня 2018 року "Укрзалізниця" запускає нові безпересадкові вагони Київ – Вроцлав. Вагони курсуватимуть із зупинками, зокрема на станціях Львів, Перемишль, Краків і Люблинець. А у червні 2019-ого мають запустити потяг Львів – Люблін. Також "Укрзалізниця" взялася за переговори з колегами з Чехії та Словаччини для запуску маршруту до Праги.