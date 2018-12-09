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      Как выглядит поезд Мукачево – Будапешт: первые фото и видео

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      Поезд Мукачево – Будапешт
      Поезд Мукачево – Будапешт / mukachevo.net

      В воскресенье, 9 декабря, начал работу маршрут Мукачево - Будапешт. Свой первый рейс поезд начал с будапештского вокзала Нюготи в сторону Закарпатья в 7:23 по местному времени.

      Цена билета в Венгрии составила 20,9 евро, пишет Mukachevo.net.

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      Поезд Мукачево – Будапешт


      Поезд Мукачево – Будапешт

      Назвали поезд "Латорица" в честь одной из крупнейших рек Закарпатья, которая протекает через Мукачево.

      Поезд будет курсировать ежедневно без пересадок.


      Поезд Мукачево – Будапешт
       


      Поезд Мукачево – Будапешт

      Видео: первый рейс поезд Мукачево – Будапешт совершил из Венгрии

      Напомним, с 8 декабря 2018 года "Укрзализныця" запускает новые беспересадочные вагоны Киев – Вроцлав. Вагоны будут курсировать с остановками, в частности на станциях Львов, Перемышль, Краков и Люблинец. А в июне 2019-го должны запустить поезд Львов – Люблин. Также "Укрзализныця" взялась за переговоры с коллегами из Чехии и Словакии для запуска маршрута в Прагу.

      Теги: Новости Украины Венгрия железная дорога Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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