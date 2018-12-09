Как выглядит поезд Мукачево – Будапешт: первые фото и видео

В воскресенье, 9 декабря, начал работу маршрут Мукачево - Будапешт. Свой первый рейс поезд начал с будапештского вокзала Нюготи в сторону Закарпатья в 7:23 по местному времени.

Цена билета в Венгрии составила 20,9 евро, пишет Mukachevo.net.

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Поезд Мукачево – Будапешт



Поезд Мукачево – Будапешт

Назвали поезд "Латорица" – в честь одной из крупнейших рек Закарпатья, которая протекает через Мукачево.

Поезд будет курсировать ежедневно без пересадок.



Поезд Мукачево – Будапешт





Поезд Мукачево – Будапешт

Видео: первый рейс поезд Мукачево – Будапешт совершил из Венгрии

Напомним, с 8 декабря 2018 года "Укрзализныця" запускает новые беспересадочные вагоны Киев – Вроцлав. Вагоны будут курсировать с остановками, в частности на станциях Львов, Перемышль, Краков и Люблинец. А в июне 2019-го должны запустить поезд Львов – Люблин. Также "Укрзализныця" взялась за переговоры с коллегами из Чехии и Словакии для запуска маршрута в Прагу.