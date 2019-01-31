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      "Укрзализныця" запустит новые маршруты в страны ЕС

      67 Читати новину українською
      Владимир Омелян
      Владимир Омелян / Facebook // Владимир Омелян

      В 2019 году Украина планирует запустить новые поезда сообщением в Германию и Словакию.

      Такую информацию озвучил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время пресс-конференции Министерства инфраструктуры Украины.

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      Поезд в Берлин будет отправляться из Киева, а в Кошице – из Мукачево.

      "Надеюсь, что в ближайшее время вы можете увидеть много пассажиров "Укрзализныци". Мы планируем ввести поезда на Берлин и на Кошице в этом году. Мы продолжаем свою политику расширения транспортного сообщения с ЕС", – отметил Омелян.

      Со странами Евросоюза железнодорожное сообщение начали налаживать еще в прошлом году. 8 декабря 2018 года "Укрзализныця" запустила новые беспересадочные вагоны Киев – Вроцлав. Они будут курсировать с остановками, в частности на станциях Львов, Перемышль, Краков и Люблинец. Поезд Мукачево – Будапешт запустили 9 декабря. А в июне 2019-ого должны запустить поезд Львов – Люблин. Также "Укрзализныця" взялась за переговоры с коллегами из Чехии и Словакии для запуска маршрута в Прагу.

      Теги: Новости Украины Словакия Железная дорога Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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