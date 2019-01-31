"Укрзализныця" запустит новые маршруты в страны ЕС

В 2019 году Украина планирует запустить новые поезда сообщением в Германию и Словакию.

Такую информацию озвучил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время пресс-конференции Министерства инфраструктуры Украины.

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Поезд в Берлин будет отправляться из Киева, а в Кошице – из Мукачево.

"Надеюсь, что в ближайшее время вы можете увидеть много пассажиров "Укрзализныци". Мы планируем ввести поезда на Берлин и на Кошице в этом году. Мы продолжаем свою политику расширения транспортного сообщения с ЕС", – отметил Омелян.

Со странами Евросоюза железнодорожное сообщение начали налаживать еще в прошлом году. 8 декабря 2018 года "Укрзализныця" запустила новые беспересадочные вагоны Киев – Вроцлав. Они будут курсировать с остановками, в частности на станциях Львов, Перемышль, Краков и Люблинец. Поезд Мукачево – Будапешт запустили 9 декабря. А в июне 2019-ого должны запустить поезд Львов – Люблин. Также "Укрзализныця" взялась за переговоры с коллегами из Чехии и Словакии для запуска маршрута в Прагу.