Чи варто Україні скасувати усі потяги в Росію? Ваша думка

Україна планує припинити залізничне сполучення з країною-агресором. Це означає, що в Росію можна буде добратися або з пересадками, або лише автобусом чи літаком. Як ви ставитеся до таких намірів влади?

Про плани скасувати залізничне сполучення з Росією заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Але питання зараз лише на стадії обговорення.

Як відомо, з 11 грудня 2017 року Росія повністю перевела пасажирські поїзди далекого прямування на новий залізничний обхід України. До цього російські поїзди, що прямують на південь країни, проїжджали невелику ділянку територією України. Тоді міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що після таких дій Росії, "Укрзалізниця" також розглядає питання припинення залізничного сполучення з РФ.

Беріть учать в опитуванні і висловлюйте свою думку – варто чи не варто перекривати залізницю з Росією?