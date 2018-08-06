Стоит ли Украине отменить все поезда в Россию? Ваше мнение

Украина планирует прекратить железнодорожное сообщение со страной-агрессором. Это означает, что в Россию можно будет добраться или с пересадками, или только автобусом или самолетом. Как вы относитесь к таким намерениям власти?

О планах отменить железнодорожное сообщение с Россией заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Но вопрос сейчас только на стадии обсуждения.

Как известно, с 11 декабря 2017 года Россия полностью перевела пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины. До этого российские поезда, следующие на юг страны, проезжали небольшой участок по территории Украины. Тогда министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что после таких действий России, "Укрзализныця" также рассматривает вопросы прекращения железнодорожного сообщения с РФ.

Берите участие в опросе и высказывайте свое мнение – стоит или не стоит перекрывать железную дорогу с Россией?