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Скільки "Укрзалізниця" заробили на пасажирських перевезеннях з Росією: оприлюднено суму

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Укрзалізниця
Укрзалізниця / Фото з відкритих джерел

Із січня по червень 2018 року "Укрзалізниця" отримала 177,5 мільйонів гривень прибутку від пасажирських перевезень Україна–Російська Федерація.

Такі дані оприлюднено на офіційному сайті "Укрзалізниці". 

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"За першу половину 2018 року Укрзалізниця отримала фінансовий результат від курсування поїздів у напрямку Російської Федерації та зворотно в сумі 177,580 мільйонів гривень. Майже 63 мільйон гривень галузі принесло курсування поїзда № 6/5 Київ – Москва, на другому місці поїзд № 74/73 Львів – Москва з фінансовим результатом понад 38 мільйонів гривень. З позитивним фінансовим результатом також курсують поїзди Дніпро – Москва, Харків – Москва, Харків – Санкт Петербург, Одеса – Москва, Миколаїв – Москва", – розповідають в "Укрзалізниці". 

Зазначається, що за шість місяців 2018 року Україна-Росія "Укрзалізницею" перевезено 358,9 тисяч пасажирів, що на 17,1% менше відповідного показника минулого року.

Відзначимо, що у 2017 році в напрямку Україна–Росія було перевезено 0,9 мільйона пасажирів.

Крім того, наголошується, що в даний час проїзні документи на поїзди сполученням Україна-Росія продаються без знижок, які діють на інших міжнародних напрямках.

Нагадаємо, 6 серпня міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна збирається припинити залізничне сполучення з Росією.

А вже 7 серпня Володимир Омелян зазначив, що Україна не зможе припинити вантажне залізничне сполучення з Росією через зобов'язання перед Світовою організацією торгівлі.

 

Теги: Новини України Новини Росії Укрзалізниця
Джерело: 24 Канал
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