Сколько "Укрзализныця" заработали на пассажирских перевозках с Россией: обнародована сумма

С января по июнь 2018 года "Укрзализныця" получила 177,5 миллионов гривен прибыли от пассажирских перевозок Украина–Российская Федерация.

Такие данные обнародованы на официальном сайте "Укрзализныци".

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"За первую половину 2018 года Укрзализныця получила финансовый результат от курсирования поездов в направлении Российской Федерации и обратно в сумме 177,580 миллионов гривен. Почти 63 миллиона гривен отрасли принесло курсирование поезда № 6/5 Киев – Москва, на втором месте поезд № 74/73 Львов – Москва с финансовым результатом более 38 миллионов гривен. С положительным финансовым результатом также курсируют поезда Днепр – Москва, Харьков – Москва, Харьков – Санкт Петербург, Одесса – Москва, Николаев – Москва", – рассказывают в "Укрзализныце".

Отмечается, что за шесть месяцев 2018 года Украина-Россия "Укрзализныцей" перевезено 358,9 тысяч пассажиров, что на 17,1% меньше соответствующего показателя прошлого года.

Отметим, что в 2017 году в направлении Украина–Россия было перевезено 0,9 млн. пассажиров.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время проездные документы на поезда сообщением Украина-Россия продаются без скидок, которые действуют на других международных направлениях.

Напомним, 6 августа министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией.

А уже 7 августа Владимир Омелян отметил, что Украина не сможет прекратить грузовое железнодорожное сообщение с Россией из-за обязательств перед Всемирной организацией торговли.