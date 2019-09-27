Питання політичної площини: Криклій розповів, чи скасує поїзди в Росію

Найімовірніше, пасажирське залізничне сполучення із країною-агресором не зазнає змін. Річ у тім, що рейси, які сполучають Україну та Росією є досить прибутковими.

Навіть, якщо скасувати поїзди такого сполучення, охочі до поїздок в Росію українці знайдуть вихід – долатимуть шлях із труднощами, через Білорусь. Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв’ю "Економічній правді".

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У пасажирських перевезеннях ці рейси – одні з небагатьох, які є прибутковими. Окрім того, у нас небагато такого сполучення. Ми просто створимо, напевно, додаткові перешкоди для громадян, які все одно вимушені їздити туди з різних причин. Так вони будуть їздити через Білорусь,

– сказав він.

До теми! У лютому "Укрзалізниця" зменшила періодичність курсування поїздів, які прямують з українських міст до Москви. Такі зміни зумовлені різким скороченням пасажиропотоку. Відомо, що у 2018 році "Укрзалізниця" перевезла до Росії 772,9 тисячі пасажирів, що майже на 20% менше, аніж у 2017 році.

Водночас, міністр окремо висловився про вантажні перевезення, які приносять Україні великий прибуток. За його словами, це питання зовсім іншого характеру, хоча з політичної точки зору – заблокувати такі рейси все ж можна.

"Просто наведу приклад: за 8 місяців 2019 року перевезено 7,7 мільйона тонн вантажів, які прямували транзитом і проїзна оплата становила 3,5 мільярди гривень", – пояснив Криклій.

Він додав, що у випадку з авіасполученням існували ризики повторення катастрофи, схожої на MH17. А ось із залізним сполученням такі ризики є значно меншими.

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"Це питання лежить у політичній площині. Якщо ми ухвалимо для себе рішення, що взагалі ізолюємось повністю від Росії – це уже інше рішення", – наголосив він.

Міністр також нагадав: Україна є підписантом багатьох угод, що досі не скасовані. Так, в СОТ у 5-тій статті йдеться про те, що має відбуватися транзит, і жодна зі сторін-підписантів не має обмежувати це транзитне право або блокувати його.

"Тобто, якщо ми порушуємо правила СОТ, це треба вирішувати не тільки на українському рівні, а й на міжнародному. Інакше виходить, що ми втрачаємо свій транзитний потенціал і порушуємо частину угоди з СОТ", – підсумував Криклій.

Що таке СОТ? Світова організація торгівлі – вона врегульовує торгово-політичні відносини країн-членів. Станом на 29 липня 2016 року до СОТ входить 164 члени, з яких 160 – це держави, а 4 – митні території. Україна набула повноправного членства в СОТ у травні 2008 року.

Про скасування пасажирського сполучення з Росією постійно говорив попередній міністр інфраструктури Володимир Омелян.