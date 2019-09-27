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      Питання політичної площини: Криклій розповів, чи скасує поїзди в Росію

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      Владислав Криклій
      Владислав Криклій / Укрінформ

      Найімовірніше, пасажирське залізничне сполучення із країною-агресором не зазнає змін. Річ у тім, що рейси, які сполучають Україну та Росією є досить прибутковими.

      Навіть, якщо скасувати поїзди такого сполучення, охочі до поїздок в Росію українці знайдуть вихід – долатимуть шлях із труднощами, через Білорусь. Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв’ю "Економічній правді".

      Актуально: Чи буде Україна поновлювати авіасполучення з РФ: заява Криклія

      У пасажирських перевезеннях ці рейси – одні з небагатьох, які є прибутковими. Окрім того, у нас небагато такого сполучення. Ми просто створимо, напевно, додаткові перешкоди для громадян, які все одно вимушені їздити туди з різних причин. Так вони будуть їздити через Білорусь,
      – сказав він.

      До теми! У лютому "Укрзалізниця" зменшила періодичність курсування поїздів, які прямують з українських міст до Москви. Такі зміни зумовлені різким скороченням пасажиропотоку. Відомо, що у 2018 році "Укрзалізниця" перевезла до Росії 772,9 тисячі пасажирів, що майже на 20% менше, аніж у 2017 році.

      Водночас, міністр окремо висловився про вантажні перевезення, які приносять Україні великий прибуток. За його словами, це питання зовсім іншого характеру, хоча з політичної точки зору – заблокувати такі рейси все ж можна.

      "Просто наведу приклад: за 8 місяців 2019 року перевезено 7,7 мільйона тонн вантажів, які прямували транзитом і проїзна оплата становила 3,5 мільярди гривень", – пояснив Криклій.

      Він додав, що у випадку з авіасполученням існували ризики повторення катастрофи, схожої на MH17. А ось із залізним сполученням такі ризики є значно меншими.

      Читайте також: Напрямок до Москви став найприбутковішим для Укрзалізниці

      "Це питання лежить у політичній площині. Якщо ми ухвалимо для себе рішення, що взагалі ізолюємось повністю від Росії – це уже інше рішення", – наголосив він.

      Міністр також нагадав: Україна є підписантом багатьох угод, що досі не скасовані. Так, в СОТ у 5-тій статті йдеться про те, що має відбуватися транзит, і жодна зі сторін-підписантів не має обмежувати це транзитне право або блокувати його.

       

      "Тобто, якщо ми порушуємо правила СОТ, це треба вирішувати не тільки на українському рівні, а й на міжнародному. Інакше виходить, що ми втрачаємо свій транзитний потенціал і порушуємо частину угоди з СОТ", – підсумував Криклій.

      Що таке СОТ? Світова організація торгівлі – вона врегульовує торгово-політичні відносини країн-членів. Станом на 29 липня 2016 року до СОТ входить 164 члени, з яких 160 – це держави, а 4 – митні території. Україна набула повноправного членства в СОТ у травні 2008 року.

      Про скасування пасажирського сполучення з Росією постійно говорив попередній міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Владислав Криклій Міністерство інфраструктури Скасування сполучення з Росією Залізниця Укрзалізниця
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