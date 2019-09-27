Чи буде Україна поновлювати авіасполучення з РФ: заява Криклія

Міністерство інфраструктури не має наміру поновлювати авіасполучення з Росією. Це може бути небезпечним для українців, адже РФ продовжує свою агресивну політику, а на Донбасі досі триває війна.

Новопризначений міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв’ю "Економічній правді" розповів, що враховуючи теперішню поведінку Кремля, про пряме авіасполучення з РФ говорити не можна взагалі.

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Поки що ця країна лишається агресором, ми в стані війни і не хочеться повторень МН17. Це просто небезпечно для українців. Мені здається, треба мати якийсь суїцидальний настрій, щоб запропонувати відновлення цього авіасполучення,

– наголосив він.

Очільник Мінінфраструктири пояснив, що відновлення авіасполучення з Росією є ще й геополітичним питанням. Тому, якщо Україна хоче підтримки світу у боротьбі проти агресії РФ, не може йти на поступки.

"Якщо ми все відновлюємо, то виходить, ми даємо меседж зовнішньому світу, що все добре, все чудово, ніяких проблем у нас з ними немає. Тоді виникають питання: навіщо ми звертаємося за якимись додатковими санкціями відносно них, навіщо хочемо продовжувати комунікацію в чотиристоронньому форматі, Мінські домовленості?", – додав Криклій.

Коли і чому Україна закрила авіасполучення з РФ? У 2015 році Кабінет міністрів України ввів санкції проти російських авіакомпаній, що літали до окупованого Криму. У відповідь на це, РФ закрила своє небо для українських авіакомпаній.



Україна відповіла дзеркально і в жовтні 2015 року Державіаслужба заборонила російським авіакомпаніям літати до України. Відтоді авіаційне сполучення між країнами відсутнє. Втім часто використовуються непрямі рейси через треті країни.



Проте, 7 серпня Україна впустила у свій повітряний простір російський літак. Так, пілот російського рейсового літака, що здійснював маршрут "Барі – Москва", отримав від Украероруху дозвіл на використання українського повітряного простору через потребу обійти грози.

До слова, між Україною та Росією досі діє залізничне сполучення, а потяги до Москви одні з найприбутковіших. Згодом у Міністерстві інфраструктури вирішили обмежити залізничне сполучення з Росією. яке стосувалося перевезення пасажирів.



Проте, попередній міністр інфрастуктури Володимир Омелян заявляв, що Україна не зможе припинити вантажне залізничне сполучення з Росією через зобов'язання перед Світовою організацією торгівлі.