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      Чи буде Україна поновлювати авіасполучення з РФ: заява Криклія

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      Криклій не бачить сенсу поновлювати авіасполучення з Росією
      Криклій не бачить сенсу поновлювати авіасполучення з Росією / Фото з Facebook

      Міністерство інфраструктури не має наміру поновлювати авіасполучення з Росією. Це може бути небезпечним для українців, адже РФ продовжує свою агресивну політику, а на Донбасі досі триває війна.

      Новопризначений міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв’ю "Економічній правді" розповів, що враховуючи теперішню поведінку Кремля, про пряме авіасполучення з РФ говорити не можна взагалі.

      Цікаво: Зробити дороги за пів року – фантастика, – Криклій

      Поки що ця країна лишається агресором, ми в стані війни і не хочеться повторень МН17. Це просто небезпечно для українців. Мені здається, треба мати якийсь суїцидальний настрій, щоб запропонувати відновлення цього авіасполучення,
      – наголосив він.

      Очільник Мінінфраструктири пояснив, що відновлення авіасполучення з Росією є ще й геополітичним питанням. Тому, якщо Україна хоче підтримки світу у боротьбі проти агресії РФ, не може йти на поступки.

      "Якщо ми все відновлюємо, то виходить, ми даємо меседж зовнішньому світу, що все добре, все чудово, ніяких проблем у нас з ними немає. Тоді виникають питання: навіщо ми звертаємося за якимись додатковими санкціями відносно них, навіщо хочемо продовжувати комунікацію в чотиристоронньому форматі, Мінські домовленості?", – додав Криклій.

      Коли і чому Україна закрила авіасполучення з РФ? У 2015 році Кабінет міністрів України ввів санкції проти російських авіакомпаній, що літали до окупованого Криму. У відповідь на це, РФ закрила своє небо для українських авіакомпаній.

      Україна відповіла дзеркально і в жовтні 2015 року Державіаслужба заборонила російським авіакомпаніям літати до України. Відтоді авіаційне сполучення між країнами відсутнє. Втім часто використовуються непрямі рейси через треті країни.

      Проте, 7 серпня Україна впустила у свій повітряний простір російський літак. Так, пілот російського рейсового літака, що здійснював маршрут "Барі – Москва", отримав від Украероруху дозвіл на використання українського повітряного простору через потребу обійти грози.

      До слова, між Україною та Росією досі діє залізничне сполучення, а потяги до Москви одні з найприбутковіших. Згодом у Міністерстві інфраструктури вирішили обмежити залізничне сполучення з Росією. яке стосувалося перевезення пасажирів.

      Проте, попередній міністр інфрастуктури Володимир Омелян заявляв, що Україна не зможе припинити вантажне залізничне сполучення з Росією через зобов'язання перед Світовою організацією торгівлі.

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      Теги: Новини України Новини політики авіація Новини Росії Україна – Росія Владислав Криклій Міністерство інфраструктури
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