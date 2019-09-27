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      Будет ли Украина возобновлять авиасообщение с РФ: заявление Криклия

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      Криклий не видит смысла возобновлять авиасообщение с Россией
      Криклий не видит смысла возобновлять авиасообщение с Россией / Фото из Facebook

      Министерство инфраструктуры не намерено возобновлять авиасообщение с Россией. Это может быть опасным для украинцев, так как РФ продолжает свою агрессивную политику, а на Донбассе до сих пор продолжается война.

      Новоназначенный министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Экономической правде" рассказал, что учитывая нынешнее поведение Кремля, о прямом авиасообщении с РФ говорить нельзя вообще.

      Интересно: Сделать дороги за пол года – фантастика, – Криклий

      Пока эта страна остается агрессором, мы в состоянии войны и не хочется повторений МН17. Это просто опасно для украинцев. Мне кажется, надо иметь какое-то суицидальное настроение, чтобы предложить возобновление этого авиасообщения,
      – подчеркнул он.

      Глава Мининфраструктуры пояснил, что возобновление авиасообщения с Россией является еще и геополитическим вопросом. Поэтому, если Украина хочет поддержки мира в борьбе против агрессии РФ, то не может идти на уступки.

      "Если мы все восстанавливаем, то получается, мы даем посыл внешнему миру, что все хорошо, все замечательно, никаких проблем у нас с ними нет. Тогда возникают вопросы: зачем мы обращаемся за какими-то дополнительными санкциями в отношении них, зачем хотим продолжать коммуникацию в четырехстороннем формате, Минские договоренности?", – добавил Криклий.

      Когда и почему Украина закрыла авиасообщение с РФ? В 2015 году Кабинет министров Украины ввел санкции против российских авиакомпаний, летавших в оккупированный Крым. В ответ на это РФ закрыла свое небо для украинских авиакомпаний.

      Украина ответила зеркально, и в октябре 2015 года Госавиаслужба запретила российским авиакомпаниям летать в Украину. С тех пор авиационное сообщение между странами отсутствует. Впрочем часто используются косвенные рейсы через третьи страны.

      Однако, 7 августа Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет. Так, пилот российского рейсового самолета, который совершал маршрут "Бари – Москва", получил от Украэроруха разрешение на использование украинского воздушного пространства из-за необходимости обойти грозы.

      К слову, между Украиной и Россией до сих пор действует железнодорожное сообщение, а поезда до Москвы одни из самых прибыльных. Впоследствии в Министерстве инфраструктуры решили ограничить железнодорожное сообщение с Россией, которое касалось перевозки пассажиров.

      Однако, предыдущий министр инфрастуктуры Владимир Омелян заявлял, что Украина не сможет прекратить грузовое железнодорожное сообщение с Россией из-за обязательств перед Всемирной торговой организацией.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Владислав Криклий Министерство инфраструктуры авиация
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