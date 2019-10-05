Україна хоче відновити залізничне сполучення з Донбасом: у Росії вже відреагували

У Росії без істерики сприйняли заяву очільника українського МЗС Вадима Пристайка щодо відновлення залізничного сполучення з Донбасом. Також у Кремлі заявили, що це буде "непоганим кроком з боку України" напередодні зустрічі "нормандської четвірки".

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що найближчим часом офіційний Київ може відновити залізничне сполучення з окупованим Донбасом. За його словами, спершу у Станиці Луганській через відбудований міст мають пустити автомобілі. А пізніше можуть з’явитися інші мости та нові перехідні пункти.

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Можливо, з’явиться залізничне сполучення, аби люди могли комфортно переїжджати з одного боку лінії розмежування на інший,

– зауважив міністр.

Традиційно у Росії не оминули нагоду прокоментувати такі слова українського посадовця. Зокрема, перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров вважає, що заява Пристайка є цілком нормальною та розсудливою, передає RT.

Якщо Україна, як і раніше, вважає ці території своїми, вона повинна прагнути до налагодження зв'язку, в тому числі до відновлення транспортної логістики. Головне, щоб не було ніяких терактів і конфліктних ситуацій після того, як міст буде добудовано,

– наголосив Джабаров.

Крім того, російський сенатор зазначив, що відновлення залізничного сполучення "буде непоганим кроком з боку України" напередодні зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у нормандському форматі.

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Нещодавно на Донбасі Укрзалізниця відновила рух поїздів на ділянці Маріуполь – Південнодонбаська. Цей напрямок було закрито упродовж попередніх 5 років. Отож, відтепер тут їздитимуть 4 потяги:

– №6162 Маріуполь – Волноваха;

– №6105 Волноваха – Маріуполь;

– №6108 Маріуполь – Південнодонбаська;

– № 6181 Волноваха – Маріуполь у сполученні Південнодонбаська – Маріуполь.

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Що відомо про залізничний рух з українських міст на Донбас

Внаслідок бойових дій, що почалися у 2014 році, залізничне сполучення з українських міст до населених пунктів на Донбасі спершу було ускладнено. Згодом залізницю на деяких ділянках взяли під свій контроль. Остаточно Україна припинила залізничне сполучення з окупованим Донбасом у лютому 2017 року. Сталося це після блокади торгівлі з окупантами, що розпочалася у грудні 2016 року. Метою акції було недопущення контрабанди (зокрема вугілля) з окупованих територій у райони, підконтрольні Києву. За деякий час тодішня українська влада запровада офіційну блокаду Донбасу, тобто було ухвалено рішення про припинення торгівлі з окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

До слова, у стратегії Укрзалізниці на 2019 – 2030 роки мовиться, що до 2023 року вони планують відновити залізничне сполучення з окупованими територіями. Завдяки такому кроку мають зрости обсяги перевезень вугілля, залізної руди та чорних металів.



Залізничне сполучення на Сході України: карта