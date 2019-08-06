"Укрзалізниця" відновила рух поїздів на Донбасі: напрямок був закритий 5 років

Мовиться про напрямок Маріуполь – Південнодонбаська. На цій ділянці знову почали курсувати приміські поїзди.

Там їздитимуть 4 потяги. Так, до станції Південнодонбаська продовжили рух поїздів №6162 Маріуполь – Волноваха, №6105 Волноваха – Маріуполь, №6108 Маріуполь у сполученні Маріуполь – Південнодонбаська та № 6181 Волноваха – Маріуполь у сполученні Південнодонбаська – Маріуполь. Про це мовиться на сайті "Укрзалізниці".

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Для відновлення безпечного курсування поїздів на цій дільниці "Укрзалізниця" спільно з фахівцями штабу ООС перевірили та підготували інфраструктуру. Рух приміських поїздів від Волновахи до станції Південнодонбаська через станцію Велико-Анадоль не здійснювався з 2014 року,

– йдеться у повідомленні.



З Маріуполя тепер можна добратися до Південнодонбаської станції

Запуск руху на цій ділянці залізниці має велике соціальне значення, адже це – територія, яка розташована гранично близько до лінії розмежування.



Карта окупованих територій на Донбасі: інфографіка 24 каналу