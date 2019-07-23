"Укрзалізниця" збільшить розмір штрафів за безквитковий проїзд у 30 разів: куди підуть гроші

В "Укрзалізниці" анонсували методи посиленої боротьби проти безбілетників. Зокрема планують встановити правильні турнікети, надійні огорожі та зони очікування всередині станцій, а також підвищити штрафи за безквитковий проїзд майже у 30 разів. Про те, коли зміни втілять у життя та скільки доведеться платити "зайцям" – читайте далі.

Чому вирішили запровадити зміни

Як сказав директор регіонального філіалу "Південно-Західна залізниця" Роман Веприцький в інтерв'ю ЦТС, транспорт "Укрзалізниці" вже застарів, а загалом міжміські перевезення потрібно зробити вигідними та прибутковими.

Про те, який напрямок став найприбутковішим для "Укрзалізниці" – читайте тут.

На думку Веприцького, наразі міжміські електрички використовуються нераціонально. Адже кількість населення в кожному місті відрізняється, відповідно десь потрібно більше вагонів, а десь – менше. Тому й виходить, що на певній ділянці транспорт переповнений, а на інших – пустий.

Умовно, поїзд виїжджає з Фастова, їде центральною Україною тиждень і повертається назад. Але при такому русі склади й енергоресурси використовуються нераціонально – є території, де потрібно 10 вагонів, а є ті, де їздить мала кількість людей і там цілком достатньо буде шести вагонів,

– пояснив Роман Веприцький.



Трафік руху електричок

До того ж, частина електричок "Укрзалізниці" перебуває в експлуатації Київської міської державної адміністрації. Тому наразі тривають перемовини щодо створення робочої групи й передачі електричок назад до "Укрзалізниці".

Як можна розв'язати проблему

В "Укрзалізниці" пропонують розділити графік руху на київський та інші станції. Основна мета: збільшити інтервали між електричками та зробити їх більш рентабельними.

Веприцький зауважив. що для цього потрібно буде ввести в експлуатацію нові вагони та рухомий склад. Загалом на це знадобиться приблизно чотири мільярди гривень.

Варіанти фінансування:

– власним коштом;

– коштом місцевої влади та Кабміну;

– коштом інвестиційних партнерів.

Які зміни чекають на українців

Штрафи за безквитковий проїзд можуть суттєво наповнити бюджет та допомогти оновити склад електричок. Отже, пропонується:

• встановити внутрішні турнікети;

• зробити надійні огорожі та зони очікування всередині станцій;

• збільшити розмір штрафів за безквитковий проїзд майже у 30 разів.

Тобто українці, що не заплатили за квиток, повинні будуть сплатити штраф у розмірі 3000 гривень, замість 110 гривень.

Коли зміни втілять у життя

Директор регіонального філіалу заявив, що вже готують внести пропозицію щодо змін у положенні про штрафи до Верховної Ради. Крім того, прагнуть, аби гроші за правопорушення отримувала не лише місцева влада, але й безпосередньо "Укрзалізниця".