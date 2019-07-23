"Укрзалізниця" збільшить розмір штрафів за безквитковий проїзд у 30 разів: куди підуть гроші
В "Укрзалізниці" анонсували методи посиленої боротьби проти безбілетників. Зокрема планують встановити правильні турнікети, надійні огорожі та зони очікування всередині станцій, а також підвищити штрафи за безквитковий проїзд майже у 30 разів. Про те, коли зміни втілять у життя та скільки доведеться платити "зайцям" – читайте далі.
Чому вирішили запровадити зміни
Як сказав директор регіонального філіалу "Південно-Західна залізниця" Роман Веприцький в інтерв'ю ЦТС, транспорт "Укрзалізниці" вже застарів, а загалом міжміські перевезення потрібно зробити вигідними та прибутковими.
Про те, який напрямок став найприбутковішим для "Укрзалізниці" – читайте тут.
На думку Веприцького, наразі міжміські електрички використовуються нераціонально. Адже кількість населення в кожному місті відрізняється, відповідно десь потрібно більше вагонів, а десь – менше. Тому й виходить, що на певній ділянці транспорт переповнений, а на інших – пустий.
Умовно, поїзд виїжджає з Фастова, їде центральною Україною тиждень і повертається назад. Але при такому русі склади й енергоресурси використовуються нераціонально – є території, де потрібно 10 вагонів, а є ті, де їздить мала кількість людей і там цілком достатньо буде шести вагонів,
– пояснив Роман Веприцький.
Трафік руху електричок
До того ж, частина електричок "Укрзалізниці" перебуває в експлуатації Київської міської державної адміністрації. Тому наразі тривають перемовини щодо створення робочої групи й передачі електричок назад до "Укрзалізниці".
Як можна розв'язати проблему
В "Укрзалізниці" пропонують розділити графік руху на київський та інші станції. Основна мета: збільшити інтервали між електричками та зробити їх більш рентабельними.
Веприцький зауважив. що для цього потрібно буде ввести в експлуатацію нові вагони та рухомий склад. Загалом на це знадобиться приблизно чотири мільярди гривень.
Варіанти фінансування:
– власним коштом;
– коштом місцевої влади та Кабміну;
– коштом інвестиційних партнерів.
Які зміни чекають на українців
Штрафи за безквитковий проїзд можуть суттєво наповнити бюджет та допомогти оновити склад електричок. Отже, пропонується:
• встановити внутрішні турнікети;
• зробити надійні огорожі та зони очікування всередині станцій;
• збільшити розмір штрафів за безквитковий проїзд майже у 30 разів.
Тобто українці, що не заплатили за квиток, повинні будуть сплатити штраф у розмірі 3000 гривень, замість 110 гривень.
Коли зміни втілять у життя
Директор регіонального філіалу заявив, що вже готують внести пропозицію щодо змін у положенні про штрафи до Верховної Ради. Крім того, прагнуть, аби гроші за правопорушення отримувала не лише місцева влада, але й безпосередньо "Укрзалізниця".