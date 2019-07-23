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      "Укрзалізниця" збільшить розмір штрафів за безквитковий проїзд у 30 разів: куди підуть гроші

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      Укрзалізниця збільшить розмір штрафів за безквитковий проїзд
      Укрзалізниця збільшить розмір штрафів за безквитковий проїзд / nv.ua

      В "Укрзалізниці" анонсували методи посиленої боротьби проти безбілетників. Зокрема планують встановити правильні турнікети, надійні огорожі та зони очікування всередині станцій, а також підвищити штрафи за безквитковий проїзд майже у 30 разів. Про те, коли зміни втілять у життя та скільки доведеться платити "зайцям" – читайте далі.

      Чому вирішили запровадити зміни

      Як сказав директор регіонального філіалу "Південно-Західна залізниця" Роман Веприцький в інтерв'ю ЦТС, транспорт "Укрзалізниці" вже застарів, а загалом міжміські перевезення потрібно зробити вигідними та прибутковими. 

      Про те, який напрямок став найприбутковішим для "Укрзалізниці" – читайте тут.

      На думку Веприцького, наразі міжміські електрички використовуються нераціонально. Адже кількість населення в кожному місті відрізняється, відповідно десь потрібно більше вагонів, а десь – менше. Тому й виходить, що на певній ділянці транспорт переповнений, а на інших – пустий.

      Умовно, поїзд виїжджає з Фастова, їде центральною Україною тиждень і повертається назад. Але при такому русі склади й енергоресурси використовуються нераціонально – є території, де потрібно 10 вагонів, а є ті, де їздить мала кількість людей і там цілком достатньо буде шести вагонів,
      – пояснив Роман Веприцький.


      Трафік руху електричок

      До того ж, частина електричок "Укрзалізниці" перебуває в експлуатації Київської міської державної адміністрації. Тому наразі тривають перемовини щодо створення робочої групи й передачі електричок назад до "Укрзалізниці". 

      Як можна розв'язати проблему

      В "Укрзалізниці" пропонують розділити графік руху на київський та інші станції. Основна мета: збільшити інтервали між електричками та зробити їх більш рентабельними.

      Веприцький зауважив. що для цього потрібно буде ввести в експлуатацію нові вагони та рухомий склад. Загалом на це знадобиться приблизно чотири мільярди гривень. 

      Варіанти фінансування:
      – власним коштом;
      – коштом місцевої влади та Кабміну;
      – коштом інвестиційних партнерів.

      Які зміни чекають на українців

      Штрафи за безквитковий проїзд можуть суттєво наповнити бюджет та допомогти оновити склад електричок. Отже, пропонується:

      • встановити внутрішні турнікети;
      • зробити надійні огорожі та зони очікування всередині станцій;
      • збільшити розмір штрафів за безквитковий проїзд майже у 30 разів.

      Тобто українці, що не заплатили за квиток, повинні будуть сплатити штраф у розмірі 3000 гривень, замість 110 гривень.

      Коли зміни втілять у життя

      Директор регіонального філіалу заявив, що вже готують внести пропозицію щодо змін у положенні про штрафи до Верховної Ради. Крім того, прагнуть, аби гроші за правопорушення отримувала не лише місцева влада, але й безпосередньо "Укрзалізниця".

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      Теги: Новини України Бюджет Гроші Укрзалізниця Штрафи Транспорт Залізниця
      Джерело: 24 канал
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