"Укрзализныця" возобновила движение поездов на Донбассе: направление было закрыто 5 лет

Говорится о направлении Мариуполь-Южнодонбасская. На этом участке снова начали курсировать пригородные поезда.

Там будут ездить 4 поезда. Так, до станции Южнодонбасская продолжили движение поездов №6162 Мариуполь – Волноваха, №6105 Волноваха – Мариуполь, №6108 Мариуполь в сообщении Мариуполь – Южнодонбасская, № 6181 Волноваха – Мариуполь в сочетании Южнодонбасская – Мариуполь. Об этом говорится на сайте "Укрзализныци".

Читайте также: "Укрзализныця" увеличит размер штрафов за безбилетный проезд в 30 раз: куда пойдут деньги

Для восстановления безопасного следования поездов на этом участке "Укрзализныця" совместно со специалистами штаба ООС проверила и подготовила инфраструктуру. Движение пригородных поездов от Волновахи до станции Южнодонбасская через станцию Велико-Анадоль не осуществлялось с 2014 года,

– говорится в сообщении.



Из Мариуполя теперь можно добраться до Южнодонбасской станции

Запуск движения на этом участке железной дороги имеет большое социальное значение, ведь это – территория, которая расположена предельно близко к линии разграничения.



Карта оккупированных территорий на Донбассе: инфографика 24 канала