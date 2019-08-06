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      "Укрзализныця" возобновила движение поездов на Донбассе: направление было закрыто 5 лет

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      УЗ возобновила движение поездов на участке Мариуполь – Южнодонбасская
      УЗ возобновила движение поездов на участке Мариуполь – Южнодонбасская / Фото из открытых источников

      Говорится о направлении Мариуполь-Южнодонбасская. На этом участке снова начали курсировать пригородные поезда.

      Там будут ездить 4 поезда. Так, до станции Южнодонбасская продолжили движение поездов №6162 Мариуполь – Волноваха, №6105 Волноваха – Мариуполь, №6108 Мариуполь в сообщении Мариуполь – Южнодонбасская, № 6181 Волноваха – Мариуполь в сочетании Южнодонбасская – Мариуполь. Об этом говорится на сайте "Укрзализныци".

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      Для восстановления безопасного следования поездов на этом участке "Укрзализныця" совместно со специалистами штаба ООС проверила и подготовила инфраструктуру. Движение пригородных поездов от Волновахи до станции Южнодонбасская через станцию Велико-Анадоль не осуществлялось с 2014 года,
      – говорится в сообщении.

      карта залізниця
      Из Мариуполя теперь можно добраться до Южнодонбасской станции

      Запуск движения на этом участке железной дороги имеет большое социальное значение, ведь это – территория, которая расположена предельно близко к линии разграничения.

      карта окупованих територій на Донбасі
      Карта оккупированных территорий на Донбассе: инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости Донецка Укрзализниця Новости Мариуполя Железная дорога
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