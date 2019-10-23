Россия массово заселяет Крым россиянами: какими могут быть последствия

Россия свозит в оккупированный Крым десятки тысяч россиян. За последние 5 лет там уже осело почти 150 тысяч, и большая часть – это военные. Таким образом Кремль пытается заселить аннексированную территорию нужными ей людьми.

Александр Лиев большую часть своей жизни прожил в Крыму. Там он работал министром туризма. Из-за аннексии вместе с семьей переехал в столицу.

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Мужчина отметил, что за 5 лет его родной Армянск превратился в российскую военную базу.

Я общаюсь со своими друзьями и родственниками, которые там вынужденно остались, они рассказывают, что лицо города изменилось. Там никогда не было военных, сейчас же есть военные патрули и очень много людей в военной форме,

– подчеркнул экс-министр туризма Крыма.

Независимые наблюдатели из Украины называют потрясающую сумму – 150 тысяч – именно столько россиян завезли в Крым.

Зачем это Кремлю?

Так Кремль пытается изменить демографическую карту аннексированного полуострова. Об этом говорит и крымчанин и бывший политзаключенный РФ Олег Сенцов.

Они выжимают всех проукраински настроенных граждан за территорию Крыма. Чтобы те ехали к себе на материк, и завозят своих ватников, чиновников и военных. То есть меняют демографическую ситуацию, делают населения более лояльным к себе,

– пояснил Сенцов.



Олег Сенцов во время обмена пленными

Что сейчас происходит в Крыму?

Дмитрий Евчин, журналист и ведущий проекта "Крым.Реалии", сказал о своей статистике. По его наблюдениям, из 20 опрошенных людей на полуострове, каждый 5-й – переехал из России. Большинство из них – россияне из Уфы, Челябинска и других городов РФ. Есть и граждане Узбекистана и Таджикистана. Дмитрий уверяет, что гражданство не имеет значения, потому что это адепты "русского мира", которые поддерживают Россию.



Кремль пытается изменить демографическую карту аннексированного полуострова

Ученые же советуют вспомнить историю. В настоящее время Россия проводит в Крыму такую ​​же политику, как и 250 лет назад во времена империи.

В 1778 году россияне переселили из Крыма автохтонное население, это греки, армяне. Наиболее массовое переселение было в 1944 году, когда весь народ был депортирован. Оставались пустые здания и в них массово заселялись российские подданные,

– напомнил историк Богдан Короленко.

Что об этом говорит закон?

Переселяя своих граждан на полуостров, Россия нарушает четвертую Женевскую конвенцию, которая защищает гражданское население во время войны. К тому же, новости из полуострова доходят все более тревожные – российское ФСБ заставляет жителей оккупированного Крыма заниматься доносами, как в советские времена.

Мои знакомые говорят, что трудно общаться там со своими друзьями, потому что кто-то сдаст. Затем приглашают и спрашивают, ничего ли ты такого не планируешь сделать. Это касается и крымских татар, и людей, которые ходят в Украинскую православную церковь, то есть практически по всем направлениям их спецслужбы отрабатывают,

– отметил Александр Лиев.

Эксперты говорят, что Россия как можно сильнее хочет затянуть Крым в свои сети. Все для того, чтобы на очередном референдуме показать, что население хочет остаться в составе федерации. Украинская власть же пока не скрывает, что не имеет четкого плана действий по возврату полуострова в Украину. Единственное, что знают точно – без международной поддержки и сильной армии здесь не обойтись.