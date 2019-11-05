09:18
5 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин покинет кресло президента? Пиня показал кулак
      Вєсті Кремля
      22:11, 4 ноября
      Вести.UA: Кто заменит Ирину Луценко в "ЕС"? Богдану набили морду
      Вєсті.UA
      19:30, 4 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Как заставить Россию вернуть Украине Крым: мнение Чубарова

      252 Читати новину українською
      Чубаров рассказал, как Украина должна идти к возвращению Крыма
      Чубаров рассказал, как Украина должна идти к возвращению Крыма / ukrinform.ua

      Украина должна выработать четкую стратегию для возвращения под свой контроль незаконно аннексированного Россией Крыма. Тем не менее, военного пути возвращения полуострова пока нет.

      Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью "Апострофу" подчеркнул, что Россия-оккупант должна чувствовать давление не только со стороны Украины, но и от мировых лидеров.

      Важно: Зеленский назвал 4 составляющие реинтеграции Донбасса и Крыма

      Следовательно, Украине нужно максимально мобилизовать международных партнеров и пошагово идти к возвращению Крыма.

      Я присоединяюсь к тем, кто говорит, что военного пути по освобождению Крыма пока нет. Но для того, чтобы заставить Россию освободить полуостров и вообще убраться из всех украинских земель, надо прийти к кардинальным действиям, относительно давления на Россию, чтобы заставить ее вернуться в рамки международного права,
      – отметил Чубаров.

      В этом контексте глава Меджлиса отметил, что сейчас Украина имеет большие проблемы с мобилизацией внутри общества и с международными коллегами.

      Читайте также: Украина готова к переговорам в любом формате, – МИД о возвращении Крыма

      Что касается настроений жителей оккупированного Крыма – у них больше нет ощущения эйфории и радостных ожиданий от России, как было в 2014 году после аннексии. Люди понимают, что их положение на полуострове постоянно ухудшается в экономической сфере, в вопросах трудоустройства, особенно для молодежи.

      Почти все, кто тогда верил, что вторжение России и захват ею Крыма есть благо, уже совсем не имеют на это надежд. Даже у сторонников России сегодня есть большие сомнения, а у некоторых – даже отчаяние от того, что ситуация ухудшается. Крым все больше превращается в территорию, черты социального положения которой напоминают СССР последних лет,
      – добавил Чубаров.

      По его словам, все это свидетельствует, что сама Россия понемногу превращает Крым в военный форпост.

      Как Россия аннексировала украинский Крым?
      Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В это время в Украине продолжался Евромайдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Это было просто, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота России. Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".

      Уже 16 апреля в Крыму Россия провела так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Сам референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Референдум не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.

      Весь цивилизовний мир отмечает, что Россия незаконно аннексировала украинский Крым. За это против оккупантов были введены жесткие экономические санкции.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 5 ноября: будет сыро, тепло и ветрено
      сегодня
      1117
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Рефат Чубаров Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Закону Савченко 4 года: кто из преступников уже на свободе
      сегодня , 09:00 Закону Савченко 4 года: кто из преступников уже на свободе
      Вероніка Климська 32
      Однаковий склад ліків, але різна ціна: що таке дженерики та чи безпечні вони
      сегодня , 08:40 Однаковий склад ліків, але різна ціна: що таке дженерики та чи безпечні вони
      Максим Багрєєв 227
      Уют, тепло и удобство: преимущества 3D каминов и легкость их обслуживания
      4 ноября , 12:35 Уют, тепло и удобство: преимущества 3D каминов и легкость их обслуживания
      335
      Было много лжи и манипуляции – Супрун о "черном" пиаре, работе в Минздраве и новом правительстве
      сегодня , 08:17 Было много лжи и манипуляции – Супрун о "черном" пиаре, работе в Минздраве и новом правительстве
      Марія Лелека 587
      Готов ли Львов принять Олимпиаду: эксклюзивное интервью с руководителем управления спорта город
      сегодня , 07:50 Готов ли Львов принять Олимпиаду: эксклюзивное интервью с руководителем управления спорта город
      Станіслав Безушко 52
      ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук