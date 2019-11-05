Как заставить Россию вернуть Украине Крым: мнение Чубарова

Украина должна выработать четкую стратегию для возвращения под свой контроль незаконно аннексированного Россией Крыма. Тем не менее, военного пути возвращения полуострова пока нет.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью "Апострофу" подчеркнул, что Россия-оккупант должна чувствовать давление не только со стороны Украины, но и от мировых лидеров.

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Следовательно, Украине нужно максимально мобилизовать международных партнеров и пошагово идти к возвращению Крыма.

Я присоединяюсь к тем, кто говорит, что военного пути по освобождению Крыма пока нет. Но для того, чтобы заставить Россию освободить полуостров и вообще убраться из всех украинских земель, надо прийти к кардинальным действиям, относительно давления на Россию, чтобы заставить ее вернуться в рамки международного права,

– отметил Чубаров.

В этом контексте глава Меджлиса отметил, что сейчас Украина имеет большие проблемы с мобилизацией внутри общества и с международными коллегами.

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Что касается настроений жителей оккупированного Крыма – у них больше нет ощущения эйфории и радостных ожиданий от России, как было в 2014 году после аннексии. Люди понимают, что их положение на полуострове постоянно ухудшается в экономической сфере, в вопросах трудоустройства, особенно для молодежи.

Почти все, кто тогда верил, что вторжение России и захват ею Крыма есть благо, уже совсем не имеют на это надежд. Даже у сторонников России сегодня есть большие сомнения, а у некоторых – даже отчаяние от того, что ситуация ухудшается. Крым все больше превращается в территорию, черты социального положения которой напоминают СССР последних лет,

– добавил Чубаров.

По его словам, все это свидетельствует, что сама Россия понемногу превращает Крым в военный форпост.

Как Россия аннексировала украинский Крым?

Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В это время в Украине продолжался Евромайдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Это было просто, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота России. Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".



Уже 16 апреля в Крыму Россия провела так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Сам референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Референдум не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.



Весь цивилизовний мир отмечает, что Россия незаконно аннексировала украинский Крым. За это против оккупантов были введены жесткие экономические санкции.