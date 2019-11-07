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      The New York Times опубликовало карту Украины без Крыма: фотофакт

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      The New York Times опубликовало карту Украины без Крыма
      The New York Times опубликовало карту Украины без Крыма / shutterstock.com

      Известное американское издание The New York Times в одном из материалов опубликовало карту Украины без Крыма.

      Речь идет о материале – A Disgraced Ukrainian Oligarch's Bizarre Ski Resort Plan.

      Еще один скандал: The Guardian написала о "протестах крайних правых" в Киеве, но потом сменила заголовок: фото

      Украинское посольство в Вашингтоне призвало в фейсбуке американское издание исправить ошибку и "не играть на руку российской информационной пропаганде".

      крим карта україни фейк
      Скриншот из статьи The New York Times

      Дипломаты уже обратились к редакторам The New York Times из-за использования карты с четким нарушения международно признанной границы Украины.

      В ведомстве подчеркнули, что "рассчитывают на оперативную реакцию журналистов влиятельного издания, которое призвано доносить до американской и мировой общественности правду".

      Правда в том, что Крым – это Украина! Ошибка должна быть исправлена!
      отметили в посольстве.

      Что известно о The New York Times?The New York Times – старейшая и третья по популярности после The Wall Street Journal и USA Today ежедневная газета в Соединенных Штатах Америки. Газета 112 раз выигрывала Пулитцеровскую премию, больше чем любое другое новостное издание.

      Издание стало одним из самых влиятельных в мире. Сайт The New York Times ежемесячно посещает 30 миллионов человек.

      Как Россия аннексировала украинский Крым?

      Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В Украине продолжался Евромайдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Это было просто, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота России. Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".

      Важно: Как заставить Россию вернуть Украине Крым: мнение Чубарова

      Уже 16 марта в Крыму Россия провела так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Сам референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Референдум не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.

      Весь цивилизованный мир отмечает, что Россия незаконно аннексировала украинский Крым. За это против оккупантов были введены жесткие экономические санкции.

      Было и такое: В "Борисполе" транслировали карту Украины без Крыма: фотодоказательство

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Журналисты СМИ Новости политики Новости России Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма Новости США
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