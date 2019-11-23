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      Це має кошмарити всю Європу, – Хомчак про плани Росії на окупований Крим

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      Крим потрібен Росії, аби панувати вже у Середземному морі, – Хомчак / Міноборони

      Росія сподівається, що окупований Крим дозволить їй залякувати всю Європу, Північну Африку та панувати у Середземному морі. Водночас повернення півострова до складу України є можливим лише за умови міжнародної солідарності.

      Так на запитання про ставлення західних партнерів до ситуації в Криму відповів начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак в інтерв’ю Укрінформ.

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      Хомчак зазначив, що "в жодному разі не можна забувати, Крим – це Україна". Головнокомандувач ЗСУ наголошує, що повернути Крим можна лише разом із допомогою Заходу.

      "Зовсім не місце відпочинку росіян"

      Він також наголосив, що"Крим Росії потрібен зовсім не як місце для відпочинку росіян".

      Він розглядається як російська база, потужна, яка повинна"кошмарити" всю Європу і північну Африку, і має дати їм, росіянам, можливість панувати вже в Середземному морі. Я не помилився – саме в Середземному морі,

      – сказав начальник Генштабу.

      Хомчак пояснив, що Росія не лише Азовське море, але й весь Чорноморський басейн намагається позиціонувати"ледь не як російські внутрішні води".

      "Звичайно, там є Туреччина, яка цього не дозволить, яким би чином Росія не хотіла б з ними зблизитися. Там є країни НАТО – Румунія і Болгарія. З начальником штабу Румунії мав щойно розмову, він повністю підтримує співпрацю з нами", – зазначив він.

      Хомчак додав, що Чорне море найближчим часом буде регіоном, де різні сили будуть випробувати свої можливості і своє терпіння.

      "Якщо самотужки, це забере десятки років" 

      Він згадав про нещодавній візит Північноатлантичної Ради до Одеси і висловив впевненість, що співпраця з країнами НАТО значно прискорить формування сучасних ВМС України.

      Тому що концепція у нас є, стратегія є, є всі відповідні розрахунки. Але, якщо ми робитимемо це самотужки – це забере десятки років. Ми розуміємо, що побудувати корабель, або навіть один катер – це роки потрібні. Зараз кроки є реальними,
      – зазначив Хомчак. 

      Начальник Генерального штабу наголосив, що"така співпраця не лише допоможе – вона набагато прискорить роботу".

      Військова техніка в окупованому Криму 

      В окупованому Криму перебувають понад 30 тисяч російських військовослужбовців. ЗМІ часто публікували фото колон із військовою технікою Росії, які направляються до окупованого Криму або ж мігрує з одного населеного пункту півострова до іншого.  

      За період окупації значно збільшили кількість ракетних протикорабельних комплексів, підводних човнів, оснащених ракетними системами "Калібр" та бойової авіації.

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      Російські окупанти навіть переобладнали аеропорт "Бельбек" для власних військових потреб. До Криму за останніх пів року також перекинули декілька винищувачів та вертольотів Мі-8 для потреб Росгвардії.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Анексія Криму Україна – Росія Новини Криму Новини України Новини політики Руслан Хомчак Європа
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