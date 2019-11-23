"Пам'ять не дає загинути нації": в окупованому Криму ПЦУ вшанувала жертв Голодомору
У кафедральному соборі Володимира й Ольги в окупованому Сімферополі парафіяни Православної церкви України провели жалобну панахиду за загиблими під час Голодомору в Україні 1923–1933 років.
Роковини трагедії відзначає "вся Україна", про це сказав архієпископ ПЦУ Климент в коментарі Крим.Реалії.
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Він наголосив, що пам’ять про ті події "не дає нам загинути як нація, як держава сьогодні". Пам'ять жертв Голодомору вшановують щороку і четверту суботу листопада в Україні та низці країн світу – цьогоріч 23-го листопада.
Жалобними богослужіннями, панахидами та заходами, які нагадують про ті трагічні події, вшановують жертв тих подій. У ті роки, з одного боку, знищили нашу націю, а з іншого – укріпили нашу націю сьогодні,
– сказав голова ПЦУ в Криму.
Климент наголосив, що "дуже важливо пам’ятати, до чого може призвести безбожництво, ненависть до ближнього, безбожна влада, мета якої лише світова влада, світове панування".
"Життя людини безцінне, ніхто з можновладців ніколи заради власних ідей, амбіцій і теорій не може жертвувати людьми", – додав архієпископ.
Голодомор – геноцид української нації в 1932-1933 роках. Скоєний керівництвом Радянського Союзу з метою знищення українців, ліквідації українського спротиву режиму та намагань побудови самостійної, незалежної від Москви Української Держави.
Традиційно о 16.00 пам'ять загиблих під час геноциду українського народу вшановують хвилиною мовчання та встановлюють запалену свічку на підвіконня як в Україні, так і в багатьох країнах світу. У багатьох містах та населених пунктах на головних майданах у цей час теж запалюють свічки.
Країни, що визнали Голодомор в Україні геноцидом:
- Австралія (2003/2008)
- Ватикан (2001, 2003)
- Грузія (2005)
- Еквадор (2007)
- Естонія (1993)
- Канада (2003/2008)
- Колумбія (2007)
- Латвія (2008)
- Литва (2005)
- Мексика (2008)
- Парагвай (2007)
- Перу (2007)
- Польща (2006)
- Португалія (2017)
- Угорщина (2003)
- США(частково у 2018-му році)
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