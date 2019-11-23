"Пам'ять не дає загинути нації": в окупованому Криму ПЦУ вшанувала жертв Голодомору

У кафедральному соборі Володимира й Ольги в окупованому Сімферополі парафіяни Православної церкви України провели жалобну панахиду за загиблими під час Голодомору в Україні 1923–1933 років.

Роковини трагедії відзначає "вся Україна", про це сказав архієпископ ПЦУ Климент в коментарі Крим.Реалії.

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Він наголосив, що пам’ять про ті події "не дає нам загинути як нація, як держава сьогодні". Пам'ять жертв Голодомору вшановують щороку і четверту суботу листопада в Україні та низці країн світу – цьогоріч 23-го листопада.

Жалобними богослужіннями, панахидами та заходами, які нагадують про ті трагічні події, вшановують жертв тих подій. У ті роки, з одного боку, знищили нашу націю, а з іншого – укріпили нашу націю сьогодні,

– сказав голова ПЦУ в Криму.

Климент наголосив, що "дуже важливо пам’ятати, до чого може призвести безбожництво, ненависть до ближнього, безбожна влада, мета якої лише світова влада, світове панування".

"Життя людини безцінне, ніхто з можновладців ніколи заради власних ідей, амбіцій і теорій не може жертвувати людьми", – додав архієпископ.

Голодомор – геноцид української нації в 1932-1933 роках. Скоєний керівництвом Радянського Союзу з метою знищення українців, ліквідації українського спротиву режиму та намагань побудови самостійної, незалежної від Москви Української Держави.

Традиційно о 16.00 пам'ять загиблих під час геноциду українського народу вшановують хвилиною мовчання та встановлюють запалену свічку на підвіконня як в Україні, так і в багатьох країнах світу. У багатьох містах та населених пунктах на головних майданах у цей час теж запалюють свічки.

Країни, що визнали Голодомор в Україні геноцидом:

Австралія (2003/2008)

Ватикан (2001, 2003)

Грузія (2005)

Еквадор (2007)

Естонія (1993)

Канада (2003/2008)

Колумбія (2007)

Латвія (2008)

Литва (2005)

Мексика (2008)

Парагвай (2007)

Перу (2007)

Польща (2006)

Португалія (2017)

Угорщина (2003)

США(частково у 2018-му році)

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Країни, що визнали Голодомор в Україні геноцидом