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      "Пам'ять не дає загинути нації": в окупованому Криму ПЦУ вшанувала жертв Голодомору

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      В анексованому Сімферополі прихожани ПЦУ провели жалобну панахиду по жертвах Голодомору / Крим.Реалії

      У кафедральному соборі Володимира й Ольги в окупованому Сімферополі парафіяни Православної церкви України провели жалобну панахиду за загиблими під час Голодомору в Україні 1923–1933 років.

      Роковини трагедії відзначає "вся Україна", про це сказав архієпископ ПЦУ Климент в коментарі Крим.Реалії.

      Важливо: Історія Голодомору: чому знищували українців

      Він наголосив, що пам’ять про ті події "не дає нам загинути як нація, як держава сьогодні".  Пам'ять жертв Голодомору вшановують щороку і четверту суботу листопада в Україні та низці країн світу – цьогоріч 23-го листопада.

      Жалобними богослужіннями, панахидами та заходами, які нагадують про ті трагічні події, вшановують жертв тих подій. У ті роки, з одного боку, знищили нашу націю, а з іншого – укріпили нашу націю сьогодні,
      – сказав голова ПЦУ в Криму.

      Климент наголосив, що "дуже важливо пам’ятати, до чого може призвести безбожництво, ненависть до ближнього, безбожна влада, мета якої лише світова влада, світове панування".

      "Життя людини безцінне, ніхто з можновладців ніколи заради власних ідей, амбіцій і теорій не може жертвувати людьми", – додав архієпископ.

      Голодомор –  геноцид української нації в 1932-1933 роках. Скоєний керівництвом Радянського Союзу з метою знищення українців, ліквідації українського спротиву режиму та намагань побудови самостійної, незалежної від Москви Української Держави. 

      Традиційно о 16.00 пам'ять загиблих під час геноциду українського народу вшановують хвилиною мовчання та встановлюють запалену свічку на підвіконня як в Україні, так і в багатьох країнах світу. У багатьох містах та населених пунктах на головних майданах у цей час теж запалюють свічки.

      Країни, що визнали Голодомор в Україні геноцидом:

      • Австралія (2003/2008)
      • Ватикан (2001, 2003)
      • Грузія (2005)
      • Еквадор (2007)
      • Естонія (1993)
      • Канада (2003/2008)
      • Колумбія (2007)
      • Латвія (2008)
      • Литва (2005)
      • Мексика (2008)
      • Парагвай (2007)
      • Перу (2007)
      • Польща (2006)
      • Португалія (2017)
      • Угорщина (2003)
      • США(частково у 2018-му році)

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      Країни, що визнали Голодомор в Україні геноцидом
      Країни, що визнали Голодомор в Україні геноцидом

      Історія Голодомору: чому знищували українців
      сьогодні
      5866
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Голодомор Україна – Росія Історія Анексія Криму Новини Криму
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