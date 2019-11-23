Это должно кошмарить всю Европу, – Хомчак о планах России на оккупированный Крым

Россия надеется, что оккупированный Крым позволит ей запугивать всю Европу, Северную Африку и властвовать в Средиземном море. В то же время возвращение полуострова в состав Украины возможно лишь при условии международной солидарности.

Так на вопрос об отношении западных партнеров к вопросу Крыма ответил начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью Укринформ.

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Отвечая на вопрос об отношении западных партнеров к ситуации вокруг Крыма, украинский военачальник подчеркнул, что "вопрос Крыма" никогда не будет считаться закрытым.

Хомчак отметил, что "ни в коем случае нельзя забывать, Крым – это Украина". Главнокомандующий ВСУ отмечает, что вернуть Крым можно только вместе с помощью Запада.

"Вовсе не место отдыха россиян"

Он также отметил, что "Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян".

Он рассматривается как российская база, мощная, которая должна "кошмарить" всю Европу и северную Африку, и должна дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море. Я не ошибся – именно в Средиземном море,

– сказал начальник Генштаба.

Хомчак пояснил, что Россия не только Азовское море, но и весь Черноморский бассейн пытается позиционировать "чуть ли не как российские внутренние воды".

"Конечно, там есть Турция, которая этого не позволит, каким бы образом Россия не хотела бы с ними сблизиться. Там есть страны НАТО – Румыния и Болгария. С начальником штаба Румынии имел только что разговор, он полностью поддерживает сотрудничество с нами", – отметил он.

Хомчак добавил, что Черное море в ближайшее время будет регионом, где различные силы будут испытывать свои возможности и свое терпение.

"Если самостоятельно, это займет десятки лет"

Он вспомнил о недавнем визите Североатлантического совета в Одессу и выразил уверенность, что сотрудничество со странами НАТО значительно ускорит формирование современных ВМС Украины.

Потому что концепция у нас есть, стратегия, есть все соответствующие расчеты. Но, если мы будем делать это самостоятельно – это займет десятки лет. Мы понимаем, что построить корабль, или даже один катер – это годы нужны. Сейчас шаги реальны,

– отметил Хомчак.

Начальник Генерального штаба отметил, что "такое сотрудничество не только поможет – оно ​​сильно ускорит работу".

Военная техника в оккупированном Крыму

В оккупированном Крыму находится более 30 тысяч российских военнослужащих. СМИ часто публиковали фото колонн с военной техникой России, которые направляются в оккупированный Крым или же мигрируют из одного населенного пункта полуострова к другому.

За период оккупации значительно увеличили количество ракетных противокорабельных комплексов, подводных лодок, оснащенных ракетными системами "Калибр" и боевой авиации.

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Российские оккупанты даже переоборудовали аэропорт "Бельбек" для собственных военных нужд. В Крым за последние полгода также перебросили несколько истребителей и вертолетов Ми-8 для нужд Росгвардии.