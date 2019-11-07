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      Сколько россиян переселили в Крым после оккупации полуострова: цифра

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      Россия переселила в Крым 140 тысяч своих граждан
      Россия переселила в Крым 140 тысяч своих граждан / Иллюстративное фото

      Россия продолжает заселять аннексированный полуостров своими гражданами. Для этого она использует различные мотивы. Ежегодно увеличивается также количество крымчан, которых призывают в российскую армию.

      Переселяя в Крым своих граждан, Россия замещает население на оккупированной территории. Об этом во время подиумной дискуссии в Берлине относительно 5-й годовщины незаконной оккупации Крыма рассказала украинская омбудсвумен Людмила Денисова.

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      Россия замещает население на оккупированной территории Крыма своими гражданами, ведь после оккупации часть граждан Украины переехала жить на материковую Украину. Под разными мотивами за время оккупации на полуостров переселено более 140 тысяч россиян,
      – подчеркнула она.

      Правозащитница добавляет: в Крыму с 2015 года общее количество мужчин, которых призвали в ряды российской армии, составляет не менее 18 тысяч человек.

      "В частности, летом, во время последней кампании, Россия призвала не менее 3300 мужчин, стало наибольшим количеством в одной кампании", – отметила омбудсвумен.

      Внимание! Большая часть украинских военных изменила государство после аннексии Крыма. С оккупированного полуострова вышло всего 6010 военнослужащих, а остались и, скорее всего, перешли в ряды российской армии – 20 315 человек.

      Сколько военных предали Украину в Крыму / инфографика 24 канала

      Денисова также сообщила, что сейчас в Крыму Россия незаконно преследует 115 человек.

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Украина – Россия Людмила Денисова
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