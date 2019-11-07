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      Скільки росіян переселили до Криму після окупації півострова: цифра

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      Росія переселила до Криму 140 тисяч своїх громадян
      Росія переселила до Криму 140 тисяч своїх громадян / Ілюстративне фото

      Росія продовжує заселяти анексований півострів своїми громадянами. Для цього вона використовує різні мотиви. Щороку збільшується також кількість кримчан, яких призивають до російської армії.

      Переселяючи до Криму своїх громадян, Російська Федерація заміщає населення на окупованій території. Про це під час подіумної дискусії у Берліні щодо 5-тої річниці незаконної окупації Криму розповіла українська омбудсвумен Людмила Денісова.

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      Росія заміщає населення на окупованій території Криму своїми громадянами, адже після окупації частина громадян України переїхала жити на материкову Україну. Під різними мотивами за час окупації на півострів переселено понад 140 тисяч росіян,
      – наголосила вона.

      Правозахисниця додає: у Криму з 2015 року загальна кількість чоловіків, яких призвали до лав російської армії, становить щонайменше 18 тисяч осіб.

      "Зокрема, влітку, під час останньої кампанії, Росія призвала щонайменше 3300 чоловіків, що стало найбільшою кількістю в одній кампанії", - зазначила омбудсвумен.

      Увага! Велика частина українських військових зрадила державу після анексії Криму. З окупованого півострова вийшло всього 6010 військовослужбовців, а залишились та, найімовірніше, перейшли до лав російської армії – 20 315 осіб.


      Скільки військових зрадили Україну в Криму/ інфографіка 24 каналу

      Денісова також поінформувала, що наразі в Криму Росія незаконно переслідує 115 осіб.

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія Людмила Денісова
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