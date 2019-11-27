21:16
27 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дитяча мрія Путіна. Кадиров пробрався в НАТО
      Вєсті Кремля
      20:43, сьогодні
      Вєсті.UA: Кремль переплутав Зеленського. Подарунки для Тимошенко
      Вєсті.UA
      20:05, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Apple позначила Крим російською територією: Пристайко різко відреагував

      267 Читать новость на русском
      Пристайко різко відреагував на позначки Apple Криму російською територією / Getty images

      Відома американська компанія Apple у своєму додатку на територій Росії почала відображати анексований Крим і Севастополь територією РФ. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вкрай обурився діями компанії.

      Пристайко у твіттер описав свої відчуття, коли Apple назвала анексований Крим "російською" територією.

      До теми: Британське видання показало ролик з картою України без Криму

      Уявіть, як ви волаєте, що ваші задуми та ідеї, роки роботи і частину вашого серця вкрав ваш найлютіший ворог, але в той же час, якомусь невігласу начхати на ваш біль,
      – написав Вадим Пристайко.

      Міністр закордонних справ України порадив компанії Apple не займатися глобальною політикою, бо це "не ваша сильна сторона".

      Про який додаток Apple йдеться

      Компанія Apple на території Росії почала відображати Крим і Севастополь "російською" територією в своєму додатку "Погода".

      крим російська територія apple
      Apple на території Росії почала відображати Крим і Севастополь "російською" територією/ Скріншот з соцмереж

      При цьому на материковій частині України і на анексованому півострові Севастополь, Сімферополь, Керч та інші міста не відображаються ні частиною України, ні частиною Росії.

      крим територія україни росія apple
      Так Apple позначає Крим в українському додатку/ Скріншот

      севастополь територія крим додаток погоди apple
      Так додаток Apple позначає Севастополь/ Скріншот

      Що кажуть на це у РФ

      Голова комітету Держдуми РФ з безпеки і протидії корупції Василь Піскарьов заявив, що "Apple повністю усунула претензії Держдуми щодо показу Криму в своїх сервісах".

      Що кажуть в Apple

      Наразі офіційних коментарів американської компанії щодо інциденту немає.

      Зверніть увагу: Чеченська соцмережа, що замінила Кадирову інстаграм, позначила Крим у складі України – фотодоказ

      Зауважимо, що Крим позначають російською територією вже не вперше:

      • Раніше відоме американське видання The New York Times в одному з матеріалів опублікувало карту України без Криму.
      • Відома британська газета The Guardian опублікувала фото, зроблене в анексованому Криму, і назвала півострів російським. Знімок зробив фотограф російського інформагентства ТАСС Сергій Малгавко.
      • За 5 років окупації схожі випадки фіксують за кордоном. Приміром, Google Maps на території Росії показує Крим російським. В Італії теж зганьбилися виробництвом мап, на яких Крим – не український.
      Уряд віддав важливий державний завод депутату від "Опозиційного блоку"
      сьогодні
      7265
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Apple Новини Росії Новини політики Вадим Пристайко Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія МЗС України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Прожитковий мінімум, діти та переселенці: як зміняться соціальні виплати у 2020 році
      сьогодні , 20:20 Прожитковий мінімум, діти та переселенці: як зміняться соціальні виплати у 2020 році
      Ірина Поліщук 1611
      Операция "Преемник": кто заменит Путина?
      сьогодні , 19:40 Операция "Преемник": кто заменит Путина?
      Іван Яковина 979
      Що таке СБПЧ та як це впливає на роботу принтера
      сьогодні , 16:19 Що таке СБПЧ та як це впливає на роботу принтера
      208
      Нормандська зустріч і газ: чи шантажуватиме Путін Зеленського на переговорах
      сьогодні , 18:31 Нормандська зустріч і газ: чи шантажуватиме Путін Зеленського на переговорах
      Інна Жолобович 505
      Справа політична, дивна і заплутана: експерти про підозру Садовому
      сьогодні , 17:55 Справа політична, дивна і заплутана: експерти про підозру Садовому
      Анна Брикова 3804
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук