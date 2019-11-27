Apple позначила Крим російською територією: Пристайко різко відреагував

Відома американська компанія Apple у своєму додатку на територій Росії почала відображати анексований Крим і Севастополь територією РФ. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вкрай обурився діями компанії.

Пристайко у твіттер описав свої відчуття, коли Apple назвала анексований Крим "російською" територією.

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Уявіть, як ви волаєте, що ваші задуми та ідеї, роки роботи і частину вашого серця вкрав ваш найлютіший ворог, але в той же час, якомусь невігласу начхати на ваш біль,

– написав Вадим Пристайко.

Міністр закордонних справ України порадив компанії Apple не займатися глобальною політикою, бо це "не ваша сильна сторона".

Про який додаток Apple йдеться

Компанія Apple на території Росії почала відображати Крим і Севастополь "російською" територією в своєму додатку "Погода".



Apple на території Росії почала відображати Крим і Севастополь "російською" територією/ Скріншот з соцмереж

При цьому на материковій частині України і на анексованому півострові Севастополь, Сімферополь, Керч та інші міста не відображаються ні частиною України, ні частиною Росії.



Так Apple позначає Крим в українському додатку/ Скріншот



Так додаток Apple позначає Севастополь/ Скріншот

Що кажуть на це у РФ

Голова комітету Держдуми РФ з безпеки і протидії корупції Василь Піскарьов заявив, що "Apple повністю усунула претензії Держдуми щодо показу Криму в своїх сервісах".

Що кажуть в Apple

Наразі офіційних коментарів американської компанії щодо інциденту немає.

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Зауважимо, що Крим позначають російською територією вже не вперше: