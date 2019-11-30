В Apple отреагировали на обозначение Крыма российской территорией

Американская компания Apple в приложении "Погода" начала обозначать аннексированный Крым российской территорией. В связи с инцидентом Apple решила провести аудит политики обозначения "спорных территорий".

Пресс-секретарь корпорации Труди Мюллер отметила, что результаты аудита могут повлечь изменения в политике Apple, пишет U.S.News.

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Мы рассматриваем международное право, а также соответствующие законы США и других стран перед тем, как принять решение о обозначения территорий Maps и вносим изменения, если этого требует закон,

– добавила Мюллер.

Пресс-секретарь пояснила, что сотрудники компании уже работают над подробным изучением вопроса о будущем обозначении "спорные границы" во многих приложениях Apple.

В зависимости от результатов анализа Apple начнет вносить изменения.

Что известно о "российском" Крыме в приложениях Apple

Компания начала изображать аннексированный Крым и Севастополь как российскую территорию на картах и ​​в приложении о погоде, если просматривать их из России. Однако Apple не показывает принадлежность Крыма к любой стране, если просматривать приложения за пределами страны-агрессора.

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В России говорят, что таким образом Apple якобы устранила претензии Госдумы относила показа Крыма в своих сервисах. В Украине решительный протест выразили представители МИД и его глава Вадим Пристайко.



Apple на территории России начала отображать Крым и Севастополь "российской" территорией / Скриншот из соцсетей



Так Apple обозначает Крым в украинском приложении / Скриншот