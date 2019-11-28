Вслед за Apple: Международный институт стратегических исследований назвал Севастополь российским

Российским Севастополь назвали в Международном институте стратегических исследований (IISS), штаб-квартира которого находится в Лондоне. Такое упоминание обнаружили в последнем номере журнала Survival, который выпускает институт.

О досадном инциденте в твиттере сообщает посольство Украины в Великобритании. Дипломаты выразили свое разочарование в том, что известный исследовательский центр допустил такую грубую ошибку.

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Они надеются, что в журнале исправят недостоверную информацию.

Мы крайне разочарованы последним выпуском журнала Survival, который выпускает Международный институт стратегических исследований, где Севастополь обозначено как часть России. Напоминаем, что Россия аннексировала Крым в 2014 году,

– говорится в заметке украинского посольства.

Внимание! Этой досадной ситуации предшествовало не менее неприятное событие. Дело в том, что в приложении "Погода" известной американской компании Apple аннексированый Крым на территории России начали обозначать территорией РФ. На это уже отреагировали в МИД, в частности, свое возмущение выразил глава ведомства Вадим Пристайко. Так, министр посоветовал компании Apple не заниматься глобальной политикой, потому что это "не их сильная сторона".

Что известно о Международном институте стратегических исследований?Это – исследовательский центр по вопросам военно-политических конфликтов. Был основан в 1958 году и с самого начала фокусировался на вопросах предотвращения распространения ядерных вооружений и контроля вооружений. Его штаб-квартира расположена в Лондоне, однако имеет филиалы в Вашингтоне и в Сингапуре.