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      Вслед за Apple: Международный институт стратегических исследований назвал Севастополь российским

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      Севастополь в Великобритании назвали российским / Иллюстративное фото

      Российским Севастополь назвали в Международном институте стратегических исследований (IISS), штаб-квартира которого находится в Лондоне. Такое упоминание обнаружили в последнем номере журнала Survival, который выпускает институт.

      О досадном инциденте в твиттере сообщает посольство Украины в Великобритании. Дипломаты выразили свое разочарование в том, что известный исследовательский центр допустил такую грубую ошибку.

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      Они надеются, что в журнале исправят недостоверную информацию.

      Мы крайне разочарованы последним выпуском журнала Survival, который выпускает Международный институт стратегических исследований, где Севастополь обозначено как часть России. Напоминаем, что Россия аннексировала Крым в 2014 году,
      – говорится в заметке украинского посольства.

      Внимание! Этой досадной ситуации предшествовало не менее неприятное событие. Дело в том, что в приложении "Погода" известной американской компании Apple аннексированый Крым на территории России начали обозначать территорией РФ. На это уже отреагировали в МИД, в частности, свое возмущение выразил глава ведомства Вадим Пристайко. Так, министр посоветовал компании Apple не заниматься глобальной политикой, потому что это "не их сильная сторона".

      Что известно о Международном институте стратегических исследований?Это  исследовательский центр по вопросам военно-политических конфликтов. Был основан в 1958 году и с самого начала фокусировался на вопросах предотвращения распространения ядерных вооружений и контроля вооружений. Его штаб-квартира расположена в Лондоне, однако имеет филиалы в Вашингтоне и в Сингапуре.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Скандал Новости Украины Новости политики МИД Украины СМИ Великобритания Новости Крыма Аннексия Крыма
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